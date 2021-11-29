Ломаченко - Коммі: матч-центр

Перші несподіванки, старі фаворити та провал українців: підсумки першого етапу Кубка світу
Сьогодні 01:39 1415
NAVI переграли Vitality і виграли BLAST Premier: Fall Final 2021
Сьогодні 08:55 120
Як зробити Золотий м’яч знову золотим? Безкоштовна порада для France Football
Сьогодні 08:38 201
Церемонія вручення Золотого м'яча: онлайн-трансляція
Сьогодні 08:09 3294
УПЛ. Колос мінімально переміг Верес у 16 турі
Вчора 21:24 395
УПЛ. Рух переграв Металіст 1925 у 16 турі
Вчора 18:54 611
Історія про зірку Голлівуду, яка дурила голову букмекерам
Вчора 18:21 434 1
Підручний та Дудченко у ТОП-25 спринту на першому етапі Кубку світу
Вчора 16:15 1670
УПЛ. Шахтар завдяки голу Тете переміг Інгулець у 16 турі
Вчора 15:51 632 1
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 14:44 9685
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Слава богу, з лижами та з гвинтівкою: Російський біатлоніст забув палиці та запізнився на старт
Слава богу, з лижами та з гвинтівкою: Російський біатлоніст забув палиці та запізнився на старт Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:59 107
Як зробити Золотий м’яч знову золотим? Безкоштовна порада для France Football
Як зробити Золотий м’яч знову золотим? Безкоштовна порада для France Football Андрій Дунець
Сьогодні 08:38 194
Затримано уболівальників ЦСКА після матчу РПЛ із Зенітом
Затримано уболівальників ЦСКА після матчу РПЛ із Зенітом Віктор Слюсаренко
Сьогодні 08:30 159
Втратив пояси: 6 років тому Кличко програв Тайсону Ф'юрі
Втратив пояси: 6 років тому Кличко програв Тайсону Ф'юрі Віктор Слюсаренко
Вчора 18:46 353
Історія про зірку Голлівуду, яка дурила голову букмекерам
Історія про зірку Голлівуду, яка дурила голову букмекерам Harry BettMan
Вчора 18:21 433 1
Гуцуляк забив один з найшвидших голів в історії УПЛ
Гуцуляк забив один з найшвидших голів в історії УПЛ Віктор Слюсаренко
Вчора 10:02 765
Фігероа програв Фултону: відео найкращих моментів бою
Фігероа програв Фултону: відео найкращих моментів бою Віктор Слюсаренко
Вчора 09:04 529
Камбосос - Лопес: відео моменту оголошення результатів та розчарування Теофімо
Камбосос - Лопес: відео моменту оголошення результатів та розчарування Теофімо Віктор Слюсаренко
Вчора 08:21 4359
Лопес провів потужний удар правою - Камбосос на канвасі: відео нокдауну
Лопес провів потужний удар правою - Камбосос на канвасі: відео нокдауну Віктор Слюсаренко
Вчора 07:14 3066
Камбосос відправив Лопеса у нокдаун вже у першому раунді бою: відео нокдауну
Камбосос відправив Лопеса у нокдаун вже у першому раунді бою: відео нокдауну Віктор Слюсаренко
Вчора 07:08 6744
Працює з м'ячем. Ломаченко готується до поєдинку з Коммі
Працює з м'ячем. Ломаченко готується до поєдинку з Коммі Віктор Слюсаренко
Вчора 00:38 935
Бех-Романчук показала дівчатам як зробити живіт плоским
Бех-Романчук показала дівчатам як зробити живіт плоским Андрій Твердохліб
27.11.2021 21:25 1115
Шедевральний гол Яремчука в ворота Казахстану: нападник збірної України святкує день народження
Шедевральний гол Яремчука в ворота Казахстану: нападник збірної України святкує день народження Андрій Твердохліб
27.11.2021 21:18 774
Російський біатлоніст заблукав на фініші гонки і втратив медаль
Російський біатлоніст заблукав на фініші гонки і втратив медаль Сергей Хлюдзинский
27.11.2021 19:10 2030
Відомий журналіст пообяців з'їсти газету в прямому ефірі в разі виходу збірної Росії на чемпіонат світу
Відомий журналіст пообяців з'їсти газету в прямому ефірі в разі виходу збірної Росії на чемпіонат світу Андрій Твердохліб
27.11.2021 14:59 1116
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:14 Футбол Удінезе - Дженоа 0:0. Огляд матчу 81
09:59 Блог Слава богу, з лижами та з гвинтівкою: Російський біатлоніст забув палиці та запізнився на старт 117
09:58 Футбол Шевченко: Безумовно, з Міланом буде особливий матч 106
09:43 Футбол Неймар може пропустити 6 тижнів через травму гомілкостопу 110
09:37 Футбол Аталанта - Венеція: Де дивитися онлайн матч Серії А 126
09:28 Баскетбол Торонто Михайлюка програло Бостону, Сакраменто Леня поступилося Мемфісу. Результати матчів НБА 131
09:09 Футбол Манчестер Сіті - Вест Гем 2:1. Огляд матчу 168
08:55 Кіберспорт NAVI переграли Vitality і виграли BLAST Premier: Fall Final 2021 120
08:42 Баскетбол Михайлюк набрав 12 очок у матчі з Бостоном 184
08:38 Блог Як зробити Золотий м’яч знову золотим? Безкоштовна порада для France Football 201
08:30 Блог Затримано уболівальників ЦСКА після матчу РПЛ із Зенітом 167
08:28 Футбол Челсі - Манчестер Юнайтед 1:1. Огляд матчу 289
08:24 Футбол Гладкий: Була пропозиція з Росії, але я відмовився 351
08:18 Футбол Зоря зіграє з Олександрією. Розклад матчів УПЛ 238
08:09 Футбол Церемонія вручення Золотого м'яча: онлайн-трансляція 3294
08:00 Бокс Ломаченко - Коммі: матч-центр 7470
01:39 Біатлон Перші несподіванки, старі фаворити та провал українців: підсумки першого етапу Кубка світу 1415
28 Листопада 2021
23:55 Футбол Реал вирвав перемогу в Севільї, Атлетіко розгромив Кадіс. Результати матчів 15 туру Ла-Ліги 1023 1
23:41 Футбол Дженоа Шевченка зіграв внічию з Удінезе, Наполі розгромив Лаціо. Результати матчів 14 туру Серії А 2354
23:38 Футбол ПСЖ у більшості здолав Сент-Етьєн. Результати матчів 15 туру Ліги 1 713
23:24 Футбол Рома - Торіно 1:0. Огляд матчу 384
23:13 Футбол Чорноморець отримає нових власників 1634
23:00 Біатлон Зірковий норвезький біатлоніст під час гонки ледь не відморозив статевий орган 765
22:58 Біатлон Підручний: Підтримка вболівальників на трасі дуже мотивує 318
22:42 Футбол Кадіс - Атлетіко 1:4. Огляд матчу 376

Ломаченко - Коммі: матч-центр

Сьогодні 08:00 7470 0
Бій відбудеться у Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden
Ломаченко - Коммі: матч-центр
#Ломаченко, #Коммі

Джерело - Чемпіон.

Українець Василь Ломаченко (15-2-0, 7 KO) проведе бій проти ганця Річарда Коммі (30-3-0, 26 KO).

Бій заплановано на ніч із 11 на 12 грудня в Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden.

Слідкуйте за найцікавішими новинами про бій у цій новині в режимі реального часу.

Напередодні бою було представлено офіційний проморолик, який на своїй сторінці в Instagram опублікував український боксер.

Василь Ломаченко також працює з м'ячем:

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

Теофімо Лопес: "Якщо реванш з Ломаченком відбудеться, то лише у вазі 140 фунтів. Тільки так. Мені вже складно триматися у вазі 135, я готовий піти вище. Хочуть реванш - нехай переходять у 140 фунтів. Вважається, що йому краще взагалі у 130? Так, я згоден. Але ж він перемагає і в 135 фунтах. Усі, хто хоче битися зі мною, мають піднятися у 140 фунтів".

Відео тренування Василя Ломаченка 23 листопада було опубліковано в Instagram:

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

Річард Коммі: "Я знаю, що більшість людей вважають мене аутсайдером, але я прагну довести, що всі вони не праві, і зробити так, щоб Гана знову пишалася".

Василь Ломаченко: "Це завжди особливо, коли я б’юся на Madison Square Garden, де відбулося так багато чудових моментів у моїй кар’єрі. Річард Коммі - колишній чемпіон світу, суперник, якого я не буду недооцінювати. Я чекаю найкращої версії Коммі, і буду готовий до всього, що він покаже 11 грудня".

Чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес: "Я і далі продовжу говорити, що Ломаченко переможе всіх, якщо вони з ним поб'ються, бо я той, хто побив його. Я переміг беззастережно, одноголосним рішенням суддів. Поки хтось не вийде і не поб'є Ломаченка, я продовжу говорити про це. Я не бачу нікого, хто зробить крок уперед і ризикне битися з Ломаченком. Нині на це погодився лише Річард Коммі. А раніше ніхто не хотів зустрічатися із самим Коммі. Можу сказати, що з усіх суперників, з якими я зустрічався, принаймні Ломаченко готовий постояти за себе".

Річард Коммі: "Я хочу подякувати своїй команді за те, що вони надали мені цю можливість. З моменту бою з Лопесом я думав лише про те, щоб стати дворазовим чемпіоном світу. Цей бій проти Ломаченка наблизить мене на крок до мети. Я також хочу подякувати Бобу Аруму і Top Rank за можливість знову вийти на сцену в Madison Square Garden, одному з найбільш знакових майданчиків боксу".

Батько Лопеса назвав умови реваншу з Ломаченком.

Промоутер Боб Арум: "Я вважаю Ломаченка особливим боксером. Думаю, що він бився проти Теофімо Лопеса з ушкодженим плечем. Знову ж таки, це бокс. Коммі - пекельний панчер, справді хороший боєць. Тому люди заплатять гроші, щоб переглянути цей поєдинок у Madison Square Garden. Чи повернеться після цього Ломаченко до другої напівлегкої ваги? Це вирішуватиме він разом із батьком. Як я можу нахабніти і говорити, в якій вазі йому слід чи не слід битися, коли вони з батьком - дві проникливі людини з боксерського світу? Давайте подивимося на бій Коммі, а потім ми з Ломою та його батьком сядемо та визначимо, що йому слід робити далі".

В Україні бій транслюватиме медіасервіс Megogo.

Українець прибув в Лос-Анджелес, де пройде основна фаза підготовки до бою. Ломаченко виклав в Instagram серію фото, де показав, як він готується до свого поєдинку. Боксер робить пробіжки на піску, а також працює в залі.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Коментарі ()