Усик - Джошуа: усе про чемпіонський поєдинок

Поєдинок заплановано на 25 вересня на стадіоні Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Український важковаговик Олександр Усик (18-0-0, 13 KO) зустрінеться в чемпіонському поєдинку за титули WBO, IBO, IBF із британцем Ентоні Джошуа (24-1-0, 22 КО).

Поєдинок заплановано на 25 вересня на стадіоні Тоттенгем Готспур Арена в Лондоні.

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Щоб підтримати українця, в Лондон також відправиться 50-річний український боксер Віталій Кличко, який нині є мером Києва.

Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) зустрівся з Олександром Усиком:

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Василь Ломаченко: "Чи очікую я нокауту? Ніхто не знає, можливо. Це бокс, тому я його і люблю. Безумовно, нокаут можливий, але не знаю. Знаєте що? У них є величезний аматорський досвід. Я думаю, що бій пройде всі 12 раундів, але, можливо, відбудеться зупинка".

Олександр Усик (18-0, 13 KO) взяв участь у фінальній пресконференції перед боєм з Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО). Під час пресконференції Усик відповідав на питання журналістів українською мовою. Відзначимо, що Олександр зазвичай віддає перевагу спілкуванню російською.

Олександр Повєткін: "Звичайно, я буду дивитися бій. Важко сказати, як я бачу цей поєдинок. Безумовно, Джошуа могутніший, фізично, напевно, сильніший. Але Усик вміє добре захищатися, добре б'є, так що буде цікавий бій. Я буду вболівати за Усика і бажаю, щоб він переміг. Бокс - непередбачувана штука. Я буду вболівати за Усика і думаю, що він переможе".

Олександр Усик та чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа провели дуель поглядів.

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Олександр Усик: "Я почуваюся дуже добре. Я чекав цього моменту. Дуже чекав цього бою. Хочу подякувати команді Джошуа, своїй команді за те, що у суботу цей бій пройде. Такі поєдинки залишають історію, велику історію. Так ось: ми з Ентоні робимо ще один крок до історії, яку потім згадуватимуть, про яку розмовлятимуть, дивитимуться по TV, читатимуть. Це все історія, яку ми з ним творимо". Ентоні Джошуа: "Мені дуже подобається український стиль і українці. Володимир Кличко - феноменальний чемпіон, я дуже поважаю його за те, що він запросив мене у свій тренувальний табір. Мені подобається Анатолій Ломаченко, він теж феноменальна людина. Він залишається поза камерами, але він дуже досвідчений. Він дійсно любить бокс".

Напередодні бою з Ентоні Джошуа згадаємо останні 5 поєдинків Олександра Усика.

Промоутер Олександр Красюк: "Усик не мріє стати абсолютним чемпіоном. Він планує зробити це. Однак ніяких переговорів про поєдинок проти Тайсона Ф'юрі ніколи не було". Промоутер Едді Гірн: "Зараз же Джошуа впевнений в своїй техніці, своєї стратегії і свої плани. Я бачу його більш спокійним, більш зосередженим і досвідченим. Він загартований. Він як танк". Олександр Усик: "У суботу ввечері буде бокс. Нокаутую я Джошуа? Як можна заздалегідь говорити про такі речі? Ми просто побачимося в суботу". Олександр Гвоздик: "Я дуже вболіваю за Сашу і дуже хочу, щоб він виграв. Але якщо реально дивитися на ситуацію, то моя думка: до бою шанси 55 на 45 на користь Джошуа. Знаєте ж цю відоме прислів'я, що хороший великий боксер завжди переможе хорошого маленького боксера. Звичайно, не завжди, але шансів у нього більше. Джошуа ще ніколи не зустрічався з таким боксером, як Усик. Саша ще не боксував з таким бійцем, як Джошуа. Так, був Чісора - міцний боксер, але середняк. Плюс, він нижчий за Усика. Поки складно спрогнозувати, як будуть розвиватися події, враховуючи, що Джошуа не тільки сильно б'є, але і ще вище Саші". Ентоні Джошуа: "Я підготувався фізично і морально. Зі мною все буде в порядку. Це велика подія, тому і великий тиск. Белью був на іншому етапі своєї кар'єри, коли прийняв бій з Усиком. У мене інша ситуація. Тому те, що цей поєдинок значить для мене, відрізняється від того, що це значило для Белью. Тоні провів дійсно хороший бій, але програв. Таке може статися в боксі. Я зроблю все, щоб повернути назад те, що трапилося з Белью, і завершити бій з Усиком на свою користь".

Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко підтримає Усика в бою проти Джошуа.

У рингу бою працюватиме британський рефері Майкл Александер.

Олександр Усик: "Я чекав цього бою. Він міг відбутися, міг не відбутися. Але все-таки він, дай Бог, пройде на вихідних. Я не думаю про готовність Джошуа. Напевно, у нього хороша фізична форма. Ми це все побачимо. Я вірю, що поб'ю Джошуа. Він дійсно дуже відомий чувак. Його навіть бабусі у нас в Україні знають. Джошуа - суперзірка. Я не суперзірка. Все життя - гра, але я не граю, я так живу. Все дається з неба Господом Богом". Олександр Гвоздик: "Чи варто Усику взяти на озброєння тактику Руїса в його переможному бою з Джошуа? Не думаю, що це відповідний або показовий бій для Усика. Руїс - боксер, який не дивлячись на свою фізіологію, може навіть стоячи на місці тиснути. У Саші такої можливості, на мій погляд, немає. Плюс, не скажу, що у Руїса була якась особлива тактика. Людина отримала повідомлення за два тижні до бою, вийшов за найбільшим чеком, ще й переміг. Використовувати помилки Джошуа, які показав Руїс, Саша може і зобов'язаний, але не думаю, що є сенс говорити про тактику Руїса".

Олександр Усик за 8 років кар'єри на профі-рингу жодного разу не зустрічався з канвасом рингу, а ось Джошуа неодноразово стикався з такими моментами. Вперше в нокдауні Джошуа побував в квітні 2017 року бою з Володимиром Кличком. Тоді Ентоні пропустив важкий правий прямий у голову, але зміг повернутися і переломити хід бою.

Через два роки в Нью-Йорку Джошуа тричі падав в бою з Енді Руїсом, поки суддя в сьомому раунді не припинив побиття британця. До слова, в тому поєдинку Ентоні також першим збив суперника з ніг, але миттєво упустив ініціативу.

Олександр Усик: "Джошуа істотно поліпшив свої технічні навички. По-перше, він покращив свій боксерський розум. Він подорослішав як чоловік. Його тіло стало більш зрілим. Його навички підвищились". Колишній чемпіон світу в першій середній вазі Роман Кармазін: "Настільки складно сказати, хто переможе, але я, звичайно ж, буду вболівати за Олександра. По-перше, треба за наших вболівати, по-друге, особиста симпатія до Олександра. Якщо бій пройде всю дистанцію, то Усик може перемогти, але Джошуа може вдарити. Джошуа більший, могутніший, і він справжній, природний суперваговик. Бій пройде в Англії, а там судді можуть натягнути, віддати перемогу Джошуа. Тому цей поєдинок дуже складний для прогнозу. У технічному і тактичному плані я не сумніваюся в Сашку, але той може вдарити, і це може відбутися в пізніх раундах. Якщо Усик переможе, то тільки суддівським рішенням. На жаль, він не такий потужний, як Джошуа". Джош Тейлор: "Я нікому не віддаю перевагу. Я вважаю, що це дуже цікавий бій. Думаю, що природні габарити Джошуа, його сила, швидкість, молодість і навички можуть зробити вечір дуже важким для Усика, особливо на початку бою. Якщо Ентоні вийде і почне використовувати свої габарити, міць і перевагу у вазі, то це може бути дуже важкий вечір для Олександра. В такому випадку Джошуа може його нокаутувати, адже Ентоні різкий і швидкий панчер. До того ж він великий і потужний хлопець. Я вважаю, що це дуже цікаве протистояння. Насправді не знаю, хто переможе. Можливо, я схиляюся в бік Джошуа, але це дуже цікавий поєдинок". Джозеф Паркер: "Я відчуваю, що Усик буде великою загрозою. У нього є бекграунд, він був абсолютним чемпіоном світу. Усик не знає гіркоти поразок. Я думаю, що до цього бою він готувався найкращим чином, все робив правильно. Вони обидва все робили як слід. Мені здається, що завдяки зросту, розмаху рук і перевазі в габаритах Джошуа може виявитися кращим за Усика. Але багато хто вважає, що в цьому поєдинку рівні шанси. Людей не здивує, якщо Олександр затягне цей бій. Я думаю, що поєдинок закінчиться зупинкою. Просто не знаю, хто переможе. Я говорив, що схиляюся в бік Джошуа, але ти ніколи не знаєш точно. Бокс - один з тих видів спорту, де, як всі знають, може статися що завгодно". Промоутер Френк Воррен: "Не вважаю Усика природженим суперважковаговиком. Готовий побитися об заклад, якби йому потрібно було провести поєдинок в рамках першого важкого дивізіону, він би вклався в ліміт цього дивізіону. Але Ентоні Джошуа повинен бути фаворитом їх бою. Він набагато більший і сильніший, як панчер. Якщо Джошуа не зможе позбутися від Усика до п'ятого чи шостого раунду, то справа дійде до рішення. А якщо бій триватиме всі 12 раундів, то Усик може перемогти рішенням. Щоб пройти всю дистанцію, в Усика немає іншого вибору, потрібно тільки перебоксувати свого суперника". Російський боксер, олімпійський чемпіон, Олексій Тищенко: "Я очікую цікавого бою. Цілком можливо, на нас чекає несподівана розв'язка, але, чесно кажучи, я більше вірю в перемогу Ентоні Джошуа. Хоча, безумовно, підтримуватиму Олександра. По-перше, він слов'янин; по-друге, мені більше симпатизує саме його стилістика ведення бою, та й як людина він непогана. Дуже б хотілося побачити його перемогу, але я не бачу, за рахунок чого він зможе ліквідувати різницю в габаритах. Думаю, що дострокового завершення бою ми не побачимо, все закінчиться суддівським рішенням".

Фото з відкритого тренування Олександра Усика:

Російський боксер Матвєй Коробов: "Звичайно, Джошуа вищий, але я вірю, що Усик може впоратися з цими габаритами. В Усика є швидкість, робота ніг, він комбінаційний лівша - з цим він може легко побити Джошуа. Можливо, це буде легкий бій. Він може виявитися легким для обох боксерів. Це може бути важкий поєдинок. Ймовірно, він вийде коротким. Важко сказати. На цьому рівні кожен удар небезпечний, якщо його правильно викинути в потрібний момент і в потрібному місці". Ентоні Джошуа: "Восьмий захист титулу? Це так. Що стосується того, чи це найскладніший виклик... Складно сказати. Тут справа не тільки в суперникові, а й у мені. Усик - хороший боксер, як і багато опонентів до нього. Я сконцентрований на собі, на своїх сильних якостях. Хочу вийти в ринг і отримати задоволення від бою, зробити свою роботу".

Олександр Усик (17-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) провели відкриті тренування напередодні бою:

Раніше Ентоні Джошуа виділив найбільшу загрозу зі сторони українця Олександра Усика.

Перед боєм з Олександром Усиком британець Ентоні Джошуа підписав нову довгострокову угоду з промоутерською компанією Matchroom Boxing, директором якої є Едді Гірн.

Іван Редкач: "Сашко його винесе за 3-7 раундів, це буде його ніч! Джошуа вже побив двох олімпійських чемпіонів. Саша молодий, у нього не було стільки боїв, як у цих хлопців, вони були вже на заході кар'єри. Сашенька, прийшов твій час. Не забудьте купити більше попкорну. Це буде яскрава і емоційна ніч".

Став відомий повний кард турніру Джошуа - Усик.

Ділліан Вайт: "Думаю, Джошуа може завершити достроково Усик хороший, такий собі лівша-агресор. Він теж любить вести бій, але перевага в потужності і антропометрії у суперника. Якщо Джошуа відразу ж нав'яже свій ритм, то цілком може перемогти раннім нокаутом. Але якщо він надумає змагатися з ним в боксі, тоді не виключаю, що у нього виникнуть проблеми. У цьому бою головне - це впевненість. Повторюся, він крузер, а не суперваговик". Промоутер Усика Олександр Красюк: "Боксер може битися так, як йому дозволяє його суперник. Якщо у Джошуа є перевага в розмірі і розмаху рук, він напевно постарається це використовувати. Перевага Усика - швидкість, йому потрібно зближуватися з Джошуа. Так що вся справа в стилі. Це буде бій двох різних стилів".

В Україні пряму трансляцію бою Джошуа - Усик покаже медіасервіс Мегого.

Тайсон Ф'юрі: "Ентоні Джошуа побив Енді Руїса в реванші, але це не був колишній Енді Руїс. Після перемоги в першому бою він почав пити, гуляти і розпух до 136 кг. Якби Руїс тренувався як слід, я не впевнений, що Джошуа виграв би у нього реванш. Що стосується Усика, це зовсім не важковаговик. Це підкачаний крузервейт. Дерек Чісора легко з'їв всі його найкращі удари в щелепу, а Ентоні Джошуа набагато більший і сильніший за Чісору. Джошуа - це 120 кг чистої м'язової маси, і я думаю, цей бій не такий вже і конкурентний. Його намагаються подати таким, але я бачу іншу картину". Промоутер Віталія та Володимира Кличко Том Леффлер: "Це буде відмінний бій. Мені подобається Усик, і я вважаю, що він має найнеординарніші і складні для суперників стилі.Я не знаю, хто працює з Джошуа в якості спаринг-партнерів, але Усик - швидкий боксер, він лівша, який може добре вдарити. Всі бачили, наскільки Олександр підвищив свій рівень в бою з Гассієвим, він повністю домінував в тому поєдинку. Якщо чесно, мене абсолютно не здивує, якщо Усик влаштує апсет і поб'є Джошуа".

Букмекери віддають перевагу британському боксеру. Ставки на перемогу Джошуа приймають з коефіцієнтом 1.48. Тоді як успіх українця оцінюється котируванням 2.90. На нічию дають - 21.0.

Майкл Хантер: "Вони обидва олімпійські чемпіони, хоча золота медаль Усика мені здається більш заслуженою, тому що у нього не було фактора домашньої Олімпіади, як у Джошуа. Усик виглядає у важкій вазі трохи гірше, ніж я очікував, але в цьому бою, я впевнений, що під тиском він вийде на новий рівень. Дуже незручний суперник для Джошуа, мені здається, бій дійде до рішення, і думаю, воно буде на боці Усика. Хоча Джошуа теж може забрати рішенням в дуже близькому бою". Тоні Белью: "Усик - винятковий, блискучий боксер, він вимотав мене як ніхто. Жоден суперник у моїй кар'єрі не доводив мене до такого стану втоми. Після 7 раундів я був повністю вичавлений. Його тиск невпинний, він нав'язує свою роботу, і ти не можеш зрозуміти, де він. Коли тобі здається, що він поза дистанцією, - він на дистанції. Коли здається, що він на дистанції, він уже поза нею. Його не впіймати, і це дуже сильно вимотує. За силою удару, звичайно, він не найсерйозніший панчер, але якщо він тебе вимотав так, як мене, йому і не потрібно бути панчером. Потрібна просто точність, щоб довести вирішальний удар. І ця точність у нього є". Олександр Гвоздик: "Я чекаю, що Саша буде показувати розумний бокс, а не видовищний. Тому що Саші під силу виграти, але для цього йому потрібно бути дуже швидким, дуже рухливим і дуже розумним. Якщо Саша захоче показати видовище, то, думаю, виграти йому не вдасться. Я б дав в цьому бою 50 на 50. Бій, дійсно, для Саші важкий. Але я вірю, що він може перемогти".

Український суперваговик Олександр Усик (18-0, 13 KO) за бій з чемпіоном світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) отримає понад 3 млн фунтів.

Артур Бетербієв: "Я вважаю, що Джошуа переможе Усика, тому що він справжній важковаговик. Усик теж хороший боксер. Він зробив суперрезультат в першій важкій вазі, став абсолютним чемпіоном. Молодець в будь-якому випадку. Але я думаю, що виграє Джошуа". Екстренер Енді Руїса-молодшого Менні Роблес: "Буде цікаво подивитися, як виступить Джошуа, як він проявить себе проти суперника на кшталт Усика. Олександр - лівша, і, чесно кажучи, я ніколи не бачив Джошуа проти ліворуких боксерів. Не можу пригадати, коли він останній раз бився з лівшею, тим більше з хлопцем такого рівня. Нас чекає чудовий бій. Я віддаю перевагу Ентоні, тому що я його великий фанат. Але як би там не було, його чекає важкий бій. Це чудове протистояння".

Раніше, Sky Sports випустив проморолик до бою Усик - Джошуа.

Отто Валлін: "Думаю, буде хороший бій, Джошуа доведеться попрацювати. Схиляюся до того, що він фінішує Усика в пізніх раундах або переможе рішенням. Джошуа потрібно використовувати свої габарити і силу, щоб сповільнити суперника і не дати йому відчувати себе у своїй стихії".

Нагадаємо, стало відомо, скільки українців підтримає Усика в Лондоні. Анатолій Ломаченко буде в кутку Усика в поєдинку з Джошуа.