Усик виділив силу Джошуа

Джерело - Чемпіон.
Українець Олександр Усик напередодні поєдинку з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа порівняв свого нинішнього британського опонента з тим, якого вперше побачив на чемпіонаті світу у Баку.
Про це розповів сам боксер.
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"Він істотно поліпшив свої технічні навички. По-перше, він покращив свій боксерський розум. Він подорослішав як чоловік. Його тіло стало більш зрілим. Його навички підвищились", - відзначив Усик.
Раніше Ентоні Джошуа виділив найбільшу загрозу зі сторони українця Олександра Усика.