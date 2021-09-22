Усик виділив силу Джошуа

Олександр Усик прокоментував розвиток Ентоні Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Українець Олександр Усик напередодні поєдинку з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа порівняв свого нинішнього британського опонента з тим, якого вперше побачив на чемпіонаті світу у Баку.

Про це розповів сам боксер.

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"Він істотно поліпшив свої технічні навички. По-перше, він покращив свій боксерський розум. Він подорослішав як чоловік. Його тіло стало більш зрілим. Його навички підвищились", - відзначив Усик.

Раніше Ентоні Джошуа виділив найбільшу загрозу зі сторони українця Олександра Усика.