Український боксер-професіонал Іван Редкач (23-6-1, 18 KO) вірить у перемогу Олександра Усика у бою з Ентоні Джошуа.

Про це заявив сам Редкач.

"Залишу пост до ранку, зробіть скріни що б потім не говорили - бла-бла-бла. Сашко його винесе за 3-7 раундів, це буде його ніч! Джошуа вже побив двох олімпійських чемпіонів. Саша молодий, у нього не було стільки боїв, як у цих хлопців, вони були вже на заході кар'єри. Сашенька, прийшов твій час. Не забудьте купити побільше попкорну. Це буде яскрава і емоційна ніч", - зазначив Редкач.