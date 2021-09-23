Усик - Джошуа: 5 останніх боїв українського боксера

У суботу, 25 вересня 2021 року український суперважковаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) зустрінеться в рингу з чемпіоном за версіями WBA, WBO і IBF британцем Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Згадуємо останні бої українського боксера:

31 жовтня 2020 / Дерек Чісора / Перемога

12 жовтня 2019 / Чазз Візерспун / Перемога

10 листопада 2018 / Тоні Беллью / Перемога

21 липня 2018 / Мурат Гассієв / Перемога

27 січня 2018 / Майріс Бріедіс / Перемога

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