Усик - Джошуа: 5 останніх боїв українського боксера

У суботу, 25 вересня 2021 року український суперважковаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) зустрінеться в рингу з чемпіоном за версіями WBA, WBO і IBF британцем Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).
Згадуємо останні бої українського боксера:
31 жовтня 2020 / Дерек Чісора / Перемога
12 жовтня 2019 / Чазз Візерспун / Перемога
10 листопада 2018 / Тоні Беллью / Перемога
21 липня 2018 / Мурат Гассієв / Перемога
27 січня 2018 / Майріс Бріедіс / Перемога
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