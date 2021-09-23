Ярмоленко підтримає Усика в Лондоні

Щоб встигти на бій, Андрій прилетить з Лідса до Лондона на гелікоптері разом з Декланом Райсом

Джерело - Чемпiон.

Нападник збірної України та лондонського Вест Гем Андрій Ярмоленко відвідає бій Ентоні Джошуа - Олександр Усик, який відбудеться на Тоттенгем Готспур Стедіум цієї суботи.

Про це повідомляє журналіст Максим Розенко.

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Цього дня у рамках англійської прем’єр-ліги Вест Гем проведе гостьовий поєдинок проти Лідса (початок о 15:00 за місцевим часом).

Щоб встигнути на бій, Ярмоленко відразу після матчу полетить до Лондону на гелікоптері в компанії зі своїм одноклубником, півзахисником збірної Англії Декланом Райсом, який теж відвідає боксерське шоу.