Стали відомі судді поєдинку Джошуа - Усик

Фесечко буде вести підрахунок у бою

У рингу бою Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) - Олександр Усик (18-0, 13 КО) працюватиме британський рефері Майкл Александер.

Про це повідомляє Vringe.com.

Суддівським підрахунком займеться інтернаціональна команда у складі Віктора Фесечка (Україна), Говарда Фостера (Велика Британія) і Стіва Вайсфелда (США).

Поєдинок Олександр Усик - Ентоні Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні.

Нагадаємо, український суперваговик Олександр Усик (18-0, 13 KO) за бій з чемпіоном світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) отримає понад 3 млн фунтів.

Раніше, Sky Sports випустив проморолик до бою Усик - Джошуа.