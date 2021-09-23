Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBО Ентоні Джошуа підходить до бою проти претендента на титул WBO Олександра Усика в відмінних кондиціях.

Про це заявив промоутер британця Едді Гірн.

"Я ще не бачив Джошуа таким впевненим перед боєм, як зараз. Це може звучати іронічно, тому що, ймовірно, морально і технічно це його найскладніший бій. Йому просто комфортно від того, що він робить.

Актуально: Усик - Джошуа: усе про чемпіонський поєдинок

Думаю, раніше, ви повинні пам'ятати, Ентоні протягом більшої частини своєї кар'єри брав бої задовго до слушного часу. Бої, в яких йому, ймовірно, не слід було брати участь, тому що він не знав, як впоратися з тим чи іншим стилем. Йому доводилося використовувати габарити, грубу силу і серце, щоб пройти через них. Бій з Володимиром Кличком, напевно, кращий приклад. Та й з Олександром Повєткіним теж.

Зараз же Джошуа впевнений в своїй техніці, своєї стратегії і свої плани. Я бачу його більш спокійним, більш зосередженим і досвідченим. Він загартований. Він як танк", - зазначив Гірн.