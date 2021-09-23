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Джошуа: Зроблю все, щоб завершити бій з Усиком на свою користь

Сьогодні 13:09 702 0
Британець націлений на перемогу в поєдинку з українським претендентом
Джошуа: Зроблю все, щоб завершити бій з Усиком на свою користь
Фото Getty Images
#Усик, #Джошуа

Джерело - Sky Sports.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBО Ентоні Джошуа добре фізично та морально підготувався до бою проти претендента на титул WBO Олександра Усика.

Про це заявив сам британський боксер.

"Я підготувався фізично і морально. Зі мною все буде в порядку. Це велика подія, тому і великий тиск.

Белью був на іншому етапі своєї кар'єри, коли прийняв бій з Усиком. У мене інша ситуація. Тому те, що цей поєдинок значить для мене, відрізняється від того, що це значило для Белью. Тоні провів дійсно хороший бій, але програв. Таке може статися в боксі. Я зроблю все, щоб повернути назад те, що трапилося з Белью, і завершити бій з Усиком на свою користь.

Актуально: Усик - Джошуа: усе про чемпіонський поєдинок

Я відчуваю, що у мене нічого не залишиться, якщо я не отримаю цю перемогу. Але це буде не кінець шляху, а початок нової глави", - сказав Джошуа.

Раніше Ентоні Джошуа виділив найбільшу загрозу зі сторони українця Олександра Усика.

Нагадаємо, бій Усик - Джошуа відбудеться в суботу, 25 вересня, в Лондоні.

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