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Усик: Ми із Джошуа творимо історію

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Олександр Усик прокоментував бій проти Ентоні Джошуа
Усик: Ми із Джошуа творимо історію
#Усик, #Джошуа

Джерело - xsport.ua.

Український боксер-суперважковаговик Олександр Усик виділив значимість бою проти чемпіона світу WBA, WBO, IBF британця Ентоні Джошуа.

Про це розповів сам боксер.

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"Я почуваюся дуже добре. Я чекав цього моменту. Дуже чекав цього бою. Хочу подякувати команді Джошуа, своїй команді за те, що у суботу цей бій пройде. Такі поєдинки залишають історію, велику історію. Так ось: ми з Ентоні робимо ще один крок до історії, яку потім згадуватимуть, про яку розмовлятимуть, дивитимуться по TV, читатимуть. Це все історія, яку ми з ним творимо", - сказав Усик.

Раніше Ентоні Джошуа виділив найбільшу загрозу зі сторони українця Олександра Усика.

Нагадаємо, бій Усик - Джошуа відбудеться в суботу, 25 вересня, в Лондоні.

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