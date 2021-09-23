Гвоздик оцінив шанси Усика у бою з Джошуа

У бою з Ентоні Джошуа українець Олександр Усик не є фаворитом поєдинку.

Про це заявив колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик.

"Не думаю, що Усику важко знаходиться в суперваговиках - вагу він набрав, скажімо так, природним шляхом, навіть видно, що немає ніякої фарм-підтримки. Будучи крузером, він вагу зганяв. Зараз - набрав м'язової маси, так що не вважаю, що буде відчувати якийсь дискомфорт.

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Я дуже вболіваю за Сашу і дуже хочу, щоб він виграв. Але якщо реально дивитися на ситуацію, то моя думка: до бою шанси 55 на 45 на користь Джошуа. Знаєте ж цю відоме прислів'я, що хороший великий боксер завжди переможе хорошого маленького боксера. Звичайно, не завжди, але шансів у нього більше.

Джошуа ще ніколи не зустрічався з таким боксером, як Усик. Саша ще не боксував з таким бійцем, як Джошуа. Так, був Чісора - міцний боксер, але середняк. Плюс, він нижчий за Усика. Поки складно спрогнозувати, як будуть розвиватися події, враховуючи, що Джошуа не тільки сильно б'є, але і ще вище Саші", - сказав Гвоздик.