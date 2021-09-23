Усик: Навіть бабусі у нас у країні знають Джошуа

Український боксер Олександр Усик не думає про фізичну форму свого суперника, володаря титулів WBA/WBO/IBF, Ентоні Джошуа.

Про це заявив сам Усик.

"Я просто чекав цього бою. Він міг відбутися, міг не відбутися. Але все-таки він, дай бог, відбудеться в суботу.

Я не думаю про те, який вигляд має Джошуа. Напевно, у нього хороша фізична форма. Ми це все побачимо в суботу. Я просто вірю, що поб'ю Джошуа. Він дійсно дуже відомий чувак. Його навіть бабусі у нас в країні знають. Джошуа - суперзірка. Я не суперзірка. Все життя - гра, але я не граю, я так живу. Все дається з неба Господом Богом.