Усик: Навіть бабусі у нас у країні знають Джошуа

Джерело - Fightnews.
Український боксер Олександр Усик не думає про фізичну форму свого суперника, володаря титулів WBA/WBO/IBF, Ентоні Джошуа.
Про це заявив сам Усик.
"Я просто чекав цього бою. Він міг відбутися, міг не відбутися. Але все-таки він, дай бог, відбудеться в суботу.
Я не думаю про те, який вигляд має Джошуа. Напевно, у нього хороша фізична форма. Ми це все побачимо в суботу. Я просто вірю, що поб'ю Джошуа. Він дійсно дуже відомий чувак. Його навіть бабусі у нас в країні знають. Джошуа - суперзірка. Я не суперзірка. Все життя - гра, але я не граю, я так живу. Все дається з неба Господом Богом.
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У суботу ввечері буде бокс. Нокаутую я Джошуа? Як можна заздалегідь говорити про такі речі? Ми просто побачимося в суботу", - сказав Усик.
Поєдинок Олександр Усик - Ентоні Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні.
Раніше Ентоні Джошуа виділив найбільшу загрозу зі сторони українця Олександра Усика.