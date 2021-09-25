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Ємельяненко: У Джошуа немає шансів у бою з Усиком

Сьогодні 12:56 944 0
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн бою
Ємельяненко: У Джошуа немає шансів у бою з Усиком
#Усик, #Джошуа

Джерело - Vse-pro-sport.

Українець Олексендр Усик є фаворитом у бою проти чемпіона WBO, IBO, IBF британця Ентоні Джошуа.

Про це заявив суперважковаговик ММА Олександр Ємельяненко.

"У Олександра відмінна витривалість, він добре викидає удари і не будемо забувати, що він є нокаутером. Саша постійно пресингує противника, має неабиякий арсенал різноманітних ударів і завжди використовує різні комбінації, дуже рідко повторюючись", - заявив боєць.

  АктуальноУсик - Джошуа: усе про чемпіонський поєдинок

"Українець відмінно тримає темп і завжди змушує опонента перебувати в напрузі. Я вважаю, що в цьому бою у Джошуа практично немає шансів, незважаючи на всі його колишні заслуги. На мій погляд, британцю доведеться віддати свої пояси українському боксеру після цього поєдинку", - сказав Ємельяненко.

Нагадаємо, Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн бою.

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