Джошуа підписав нову угоду з Matchroom Boxing

Чинний чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBО в суперважкій вазі Ентоні Джошуа підписав нову довгострокову угоду з промоутерською компанією Matchroom Boxing, директором якої є Едді Гірн.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"За ці роки ми заклали міцні основи співробітництва і я дуже ціную Matchroom Boxing. Чесність Гірна в питаннях боксу і бізнесу - ось що я ціную в цій промоутерської компанії.

Я відчував себе комфортно поки боксував, але я завжди відчував, що ведення бізнесу в спорті складніше ніж бої, оскільки знайомий з історіями деяких бійців. Робота з Matchroom Sport стала благословенням для мене, моєї сім'ї і моєї команди.

Шоу, які нам вдалося поставити, були феноменальними. Коли я виходжу на ринг, я оглядаюся і думаю: "друже, це неймовірно". Ми заклали феноменальний фундамент і мені не терпиться побачити, що нас чекає в майбутньому", - сказав Джошуа.