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Красюк: Усик впевнений в перемозі над Джошуа на 1000 відсотків

Сьогодні 15:15 318 0
Красюк: Усик впевнений в перемозі над Джошуа на 1000 відсотків
#Усик, #Красюк

Джерело - Boxing UK.

Український боксер Олександр Усик може нокаутувати чемпіона WBO, IBO, IBF британця Ентоні Джошуа.

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"Чи впевнений Усик в перемозі над Джошуа на 500 відсотків? Ні, зараз не на 500, а на 1000%. Безумовно, це буде протистояння навичок і потужності. Не потрібно бути великим філософом, щоб прийти до такого висновку. Подивимося, що спрацює - навички або міць", - заявив промоутер.

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"Чи може Усик нокаутувати Джошуа? Легко. Він суперважковаговик. Один удар в підборіддя - і суперник впаде. Потрібно тільки донести цей удар, а це вже питання навичок. Так що статися може що завгодно", - сказав Красюк.

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