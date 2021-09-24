Кличко - про бій Усик із Джошуа: З нетерпінням чекаю війни чемпіонів

Український екс-боксер зазначив, що це буде захоплюючий поєдинок

Джерело - Чемпіон.

Легендарний ексчемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко з нетерпінням чекає поєдинку Усик - Джошуа.

Про це заявив сам Кличко.

"Захоплюючий матч - бій між Ентоні Джошуа і Олександром Усиком. З нетерпінням чекаю війни чемпіонів. Це дуже хвилююча", - зазначив Кличко.

У суботу, 25 вересня, в Лондоні (Велика Британія) відбудеться важливий поєдинок в суперважкій вазі. Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) побореться за титули з чемпіоном світу за WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Раніше Ентоні Джошуа виділив найбільшу загрозу зі сторони українця Олександра Усика.