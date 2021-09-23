Джошуа: Мені дуже подобається український стиль боксу

Джерело - isport.ua.
Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF британець Ентоні Джошуа виділив стиль боксу Олександра Усика.
Про це розповів сам боксер.
"Мені дуже подобається український стиль і українці. Володимир Кличко - феноменальний чемпіон, я дуже поважаю його за те, що він запросив мене у свій тренувальний табір.
Мені подобається Анатолій Ломаченко, він теж феноменальна людина. Він залишається поза камерами, але він дуже досвідчений. Він дійсно любить бокс", - відзначив Джошуа.
Раніше Ентоні Джошуа виділив найбільшу загрозу зі сторони українця Олександра Усика.
Нагадаємо, бій Усик - Джошуа відбудеться в суботу, 25 вересня, в Лондоні.