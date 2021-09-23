Джошуа: Мені дуже подобається український стиль боксу

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF британець Ентоні Джошуа виділив стиль боксу Олександра Усика.

Про це розповів сам боксер.

"Мені дуже подобається український стиль і українці. Володимир Кличко - феноменальний чемпіон, я дуже поважаю його за те, що він запросив мене у свій тренувальний табір.

Мені подобається Анатолій Ломаченко, він теж феноменальна людина. Він залишається поза камерами, але він дуже досвідчений. Він дійсно любить бокс", - відзначив Джошуа.