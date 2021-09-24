Зняття трусів не допомогло cупернику Продана вкластися у вагу

Албанцю цього разу було не до бійки

Джерело - Чемпіон.

Албанський боксер Флоріан Марку, який повинен провести бій з українцем Максимом Проданом в андеркарті поєдинку Усик - Джошуа, що не уклався у ліміт напівсереднього дивізіону.

Флоріан Марку показав вагу 147.4 фунтів, у той час як ліміт дивізіону - 147 фунтів рівно (66,678 кг). Продан, в свою чергу, показав вагу 146.75 фунтів і уклався у ліміт.

Флоріан Марку навіть зняв труси - але і це не допомогло. Тепер у нього є дві години, щоб привести вагу в норму.

Напередодні ці боксери ледь не побилися на пресконференції.