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Зняття трусів не допомогло cупернику Продана вкластися у вагу

Сьогодні 15:48 871 0
Албанцю цього разу було не до бійки
Зняття трусів не допомогло cупернику Продана вкластися у вагу
#Продан

Джерело - Чемпіон.

Албанський боксер Флоріан Марку, який повинен провести бій з українцем Максимом Проданом в андеркарті поєдинку Усик - Джошуа, що не уклався у ліміт напівсереднього дивізіону.

Флоріан Марку показав вагу 147.4 фунтів, у той час як ліміт дивізіону - 147 фунтів рівно (66,678 кг). Продан, в свою чергу, показав вагу 146.75 фунтів і уклався у ліміт.

Флоріан Марку навіть зняв труси - але і це не допомогло. Тепер у нього є дві години, щоб привести вагу в норму.

Напередодні ці боксери ледь не побилися на пресконференції.

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