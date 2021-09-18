Раніше Джошуа порівняв Усика з Кличком

Джерело - ESPN.

Анатолій Ломаченко, батько і тренер колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка, буде тренером Олександра Усика в бою проти Ентоні Джошуа.

Про це заявив промоутер українця Олександр Краюсюк.

"Анатолій Ломаченко був наставником Усика з часів Олімпійських ігор (2012 року) і до сих пір їм залишається. Він буде в кутку Олександра в Лондоні", - сказав Красюк.

Нагадаємо, Джошуа порівняв Усика з Кличком.

Раніше стало відомо коли відбудеться зважування Усика і Джошуа перед боєм.