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Джошуа повідомив, коли завершить кар'єру

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Ентоні Джошуа прокоментував ідеальний час для завершення кар'єри
Джошуа повідомив, коли завершить кар'єру
Фото - gettyimages
#Джошуа

Джерело - isport.ua.

31-річний чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) хоче виступати ще п'ять років у професійному статусі.

Про це розповів сам боксер.

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"36 років - відповідний вік, щоб завершити кар'єру. Тому що я хочу захистити себе від таких речей як бій Ларрі Холмса і Тревора Бербіка. Це був справжній кошмар. Клівленд Вільямс, Сонні Лістон, Бербік - вони відомі завдяки тому, що їх нокаутували або Тайсон, або Алі. Але Бербік був дуже серйозним бійцем в минулому.

Так що я думаю, для мене 36-37 років - найкращий час, щоб завершити кар'єру", - відзначив Джошуа.

Бій Джошуа - Усик пройде 25 вересня в Лондоні на стадіоні Тоттенгема.

Раніше, Усик перед боєм з Джошуа показав рекордну вагу у кар'єрі.

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