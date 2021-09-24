Джошуа повідомив, коли завершить кар'єру

Джерело - isport.ua.
31-річний чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) хоче виступати ще п'ять років у професійному статусі.
Про це розповів сам боксер.
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"36 років - відповідний вік, щоб завершити кар'єру. Тому що я хочу захистити себе від таких речей як бій Ларрі Холмса і Тревора Бербіка. Це був справжній кошмар. Клівленд Вільямс, Сонні Лістон, Бербік - вони відомі завдяки тому, що їх нокаутували або Тайсон, або Алі. Але Бербік був дуже серйозним бійцем в минулому.
Так що я думаю, для мене 36-37 років - найкращий час, щоб завершити кар'єру", - відзначив Джошуа.
Бій Джошуа - Усик пройде 25 вересня в Лондоні на стадіоні Тоттенгема.
Раніше, Усик перед боєм з Джошуа показав рекордну вагу у кар'єрі.