Усик - Джошуа: усе про чемпіонський поєдинок

Поєдинок заплановано на 25 вересня на стадіоні Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Український важковаговик Олександр Усик (18-0-0, 13 KO) зустрінеться в чемпіонському поєдинку за титули WBO, IBO, IBF із британцем Ентоні Джошуа (24-1-0, 22 КО).

Поєдинок заплановано на 25 вересня на стадіоні Тоттенгем Готспур Арена в Лондоні.

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Іван Редкач: "Сашко його винесе за 3-7 раундів, це буде його ніч! Джошуа вже побив двох олімпійських чемпіонів. Саша молодий, у нього не було стільки боїв, як у цих хлопців, вони були вже на заході кар'єри. Сашенька, прийшов твій час. Не забудьте купити більше попкорну. Це буде яскрава і емоційна ніч".

Став відомий повний кард турніру Джошуа - Усик.

Ділліан Вайт: "Думаю, Джошуа може завершити достроково Усик хороший, такий собі лівша-агресор. Він теж любить вести бій, але перевага в потужності і антропометрії у суперника. Якщо Джошуа відразу ж нав'яже свій ритм, то цілком може перемогти раннім нокаутом. Але якщо він надумає змагатися з ним в боксі, тоді не виключаю, що у нього виникнуть проблеми. У цьому бою головне - це впевненість. Повторюся, він крузер, а не суперваговик". Промоутер Усика Олександр Красюк: "Боксер може битися так, як йому дозволяє його суперник. Якщо у Джошуа є перевага в розмірі і розмаху рук, він напевно постарається це використовувати. Перевага Усика - швидкість, йому потрібно зближуватися з Джошуа. Так що вся справа в стилі. Це буде бій двох різних стилів".

В Україні пряму трансляцію бою Джошуа - Усик покаже медіасервіс Мегого.

Тайсон Ф'юрі: "Ентоні Джошуа побив Енді Руїса в реванші, але це не був колишній Енді Руїс. Після перемоги в першому бою він почав пити, гуляти і розпух до 136 кг. Якби Руїс тренувався як слід, я не впевнений, що Джошуа виграв би у нього реванш. Що стосується Усика, це зовсім не важковаговик. Це підкачаний крузервейт. Дерек Чісора легко з'їв всі його найкращі удари в щелепу, а Ентоні Джошуа набагато більший і сильніший за Чісору. Джошуа - це 120 кг чистої м'язової маси, і я думаю, цей бій не такий вже і конкурентний. Його намагаються подати таким, але я бачу іншу картину". Промоутер Віталія та Володимира Кличко Том Леффлер: "Це буде відмінний бій. Мені подобається Усик, і я вважаю, що він має найнеординарніші і складні для суперників стилі.Я не знаю, хто працює з Джошуа в якості спаринг-партнерів, але Усик - швидкий боксер, він лівша, який може добре вдарити. Всі бачили, наскільки Олександр підвищив свій рівень в бою з Гассієвим, він повністю домінував в тому поєдинку. Якщо чесно, мене абсолютно не здивує, якщо Усик влаштує апсет і поб'є Джошуа".

Букмекери віддають перевагу британському боксеру. Ставки на перемогу Джошуа приймають з коефіцієнтом 1.48. Тоді як успіх українця оцінюється котируванням 2.90. На нічию дають - 21.0.

Майкл Хантер: "Вони обидва олімпійські чемпіони, хоча золота медаль Усика мені здається більш заслуженою, тому що у нього не було фактора домашньої Олімпіади, як у Джошуа. Усик виглядає у важкій вазі трохи гірше, ніж я очікував, але в цьому бою, я впевнений, що під тиском він вийде на новий рівень. Дуже незручний суперник для Джошуа, мені здається, бій дійде до рішення, і думаю, воно буде на боці Усика. Хоча Джошуа теж може забрати рішенням в дуже близькому бою". Тоні Белью: "Усик - винятковий, блискучий боксер, він вимотав мене як ніхто. Жоден суперник у моїй кар'єрі не доводив мене до такого стану втоми. Після 7 раундів я був повністю вичавлений. Його тиск невпинний, він нав'язує свою роботу, і ти не можеш зрозуміти, де він. Коли тобі здається, що він поза дистанцією, - він на дистанції. Коли здається, що він на дистанції, він уже поза нею. Його не впіймати, і це дуже сильно вимотує. За силою удару, звичайно, він не найсерйозніший панчер, але якщо він тебе вимотав так, як мене, йому і не потрібно бути панчером. Потрібна просто точність, щоб довести вирішальний удар. І ця точність у нього є". Олександр Гвоздик: "Я чекаю, що Саша буде показувати розумний бокс, а не видовищний. Тому що Саші під силу виграти, але для цього йому потрібно бути дуже швидким, дуже рухливим і дуже розумним. Якщо Саша захоче показати видовище, то, думаю, виграти йому не вдасться. Я б дав в цьому бою 50 на 50. Бій, дійсно, для Саші важкий. Але я вірю, що він може перемогти".

Український суперваговик Олександр Усик (18-0, 13 KO) за бій з чемпіоном світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) отримає понад 3 млн фунтів.

Артур Бетербієв: "Я вважаю, що Джошуа переможе Усика, тому що він справжній важковаговик. Усик теж хороший боксер. Він зробив суперрезультат в першій важкій вазі, став абсолютним чемпіоном. Молодець в будь-якому випадку. Але я думаю, що виграє Джошуа". Екстренер Енді Руїса-молодшого Менні Роблес: "Буде цікаво подивитися, як виступить Джошуа, як він проявить себе проти суперника на кшталт Усика. Олександр - лівша, і, чесно кажучи, я ніколи не бачив Джошуа проти ліворуких боксерів. Не можу пригадати, коли він останній раз бився з лівшею, тим більше з хлопцем такого рівня. Нас чекає чудовий бій. Я віддаю перевагу Ентоні, тому що я його великий фанат. Але як би там не було, його чекає важкий бій. Це чудове протистояння".

Раніше, Sky Sports випустив проморолик до бою Усик - Джошуа.

Отто Валлін: "Думаю, буде хороший бій, Джошуа доведеться попрацювати. Схиляюся до того, що він фінішує Усика в пізніх раундах або переможе рішенням. Джошуа потрібно використовувати свої габарити і силу, щоб сповільнити суперника і не дати йому відчувати себе у своїй стихії".

Нагадаємо, стало відомо, скільки українців підтримає Усика в Лондоні. Анатолій Ломаченко буде в кутку Усика в поєдинку з Джошуа.