Гвоздик: Лопес буде небезпечним на початку бою з Ломаченком

Українцю Василю Ломаченку у бою проти Теофімо Лопеса буде не легко, адже американець може бути на старті поєдинку.

Про це заявив український боксер Олександр Гвоздик.

"Потрібно віддавати належне Лопесу, але він ніколи не стикався з такою серйозною опозицією, як Ломаченко. При цьому Лопес небезпечний. Він вміє бити і він вміє битися. Моя думка така, що якщо він не нокаутує Ломаченко в перші п'ять раундів, то далі зіткнеться з проблемами.

Він дуже небезпечний на початку бою, тому що він може вдарити і зловити Ломаченка. Але у нього не вийде і він почне втрачати надію, що тоді відбудеться в другій половині бою? Ломаченко почне потихеньку розбирати його на запчастини.

Я особисто не говорив з Василем і не знаю його план на бій, але впевнений, що від нього не буде швидкого старту. Думаю, він спробує затягнути Лопеса в пізні раунди. Він знає, як це робити і добре впоратися зі своїм завданням. Ну а в другій половині бою Ломаченко почне робити свою роботу, у нього достатньо досвіду.

У нього було достатньо 12-раундових поєдинків. Він взагалі може провести 20 раундів. Він взагалі не втомлюється. Теофімо, так, він екстра-складний суперник. Він великий. Але після перших п'яти-шести раундів він стане звичайним суперником.

Я не кажу, що Ломаченко вб'є Лопеса. Ні. Бій буде інтригуючим. Це великий, захоплюючий поєдинок, який буде дійсно цікаво подивитися", - сказав Гвоздик.