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WBC підтвердила дату бою Ломаченко – Лопес

Сьогодні 10:45 1384 0
Бій Ломаченко – Лопес відбудеться у вересні
WBC підтвердила дату бою Ломаченко – Лопес
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - ukrinform.ua.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC Franchise українець Василь Ломаченко у вересні проведе бій з володарем титулу IBF американцем Теофімо Лопесом.

Про це повідомляє пресслужба WBC.

"У вересні франчайзинговий чемпіон WBC Василь Ломаченко зустрінеться з чемпіоном IBF Теофімо Лопесом в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Чемпіон WBC Девін Хейні проведе добровільний захист проти суперника, ім'я якого буде названо найближчими днями. Потім він влаштує два обов'язкових захисти свого титулу.

Чемпіон світу в декількох вагових категоріях Хорхе Лінарес і Хав'єр Фортуна зустрінуться на рингу в серпні. Дата бою Люка Кемпбелла і Райана Гарсія буде визначена пізніше. Цей турнір в легкому дивізіоні напевно стане приголомшливою розвагою для всього світу", - йдеться у повідомленні WBC.

Раніше, WBC призначила чемпіонський бій у категорії Ломаченка.

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