Тренера Головкіна здивувало рішення суддів у поєдинку проти Дерев'янченка

Джонатан Бенкс прокоментував рішення суддів у поєдинку Головкін - Дерев'янченко

Тренер чемпіона IBF і IBO в середній вазі Геннадія Головкіна (40-1-1, 35 КО) Джонатан Бенкс не очікував одноголосного рішення суддів у бою його підопічного проти українця Сергія Дерев'янченко (13-2, 10 КО).

Про це розповів сам тренер.

"Я не можу пригадати точний рахунок, але мені здавалося, що бій був куди ближче, ніж нарахували судді. Я пам'ятаю, що, коли почув "одноголосне рішення", то відразу подумав, що сутичка вийшло набагато ближчою. Я спостерігаю за Дерев'янченко вже довгий час. Бій з цим хлопцем, це вам не прогулянка в парку. Денні Джейкобсу було дуже важко з Дерев'янченко. Кожен, хто бився з цим хлопцем, проходив з ним через рубку. І в цьому є причина. Ви знаєте, він такого роду боєць, який примушує вас або здатися, або кидати бомби в відповідь. Це єдиний вибір, який у вас з ним є. Я говорив з самого першого дня, що це буде найважчий поєдинок GGG. Так і вийшло", - відзначив Бенкс.

Раніше, результат бою Головкін - Дерев'янченко здивував Вейна Руні.

Нагадаємо, Дерев'янченко поступився у 12-раундовому конкурентному бою за титул IBF Головкіну за рішенням суддів. Головкіна освистали глядачі після перемоги над Дерев'янченком.