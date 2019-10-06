Уболівальникам не сподобалися суддівські оцінки і результат бою

Джерело - Чемпіон.

Українець Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) поступився у 12-раундовому поєдинку Генадію Головкіну (39-1-1, 35 КО) за вакантний титул IBF у середній вазі (72,6 кг).

Усі три судді віддали перемогу казахстанцю: 114–113, 115–112, 115–112.

Після бою глядачі освистали Головкіна, коли він вимовляв переможну промову і не давали йому закінчити.

Геннадій сказав, що після першого раунду бій здавався йому простим. Він ще раз подякував українському боксеру за бій і заявив, що буде краще готовий до наступних боїв.

Нагадаємо, Дерев'янчека та Головкіна госпіталізували після бою.