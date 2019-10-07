Руні: Результат бою Головкін - Дерев'янченко мене здивував

Відомий футбол про поразку українського боксера

Вирішальну роль в бою між Геннадієм Головкіним (39-1-1, 35 KO) з Казахстану і українцем Сергієм Дерев'янченком (13-1, 10 KO) зіграв нокдаун.

Про це екс-нападник МЮ Вейн Руні заявив SecondsOut.

"Відмінний бій, мені сподобався. Дуже близький поєдинок. Я насолоджувався видовищем, але результат здивував. Головкін старіє, однак неймовірно, як він залишився в бою після таких пропущених ударів. Думаю, що вирішальну роль у перемозі Головкіна зіграв нокдаун, в який він відправив Дерев'янченка. Думаю, це принесло Геннадію перемогу", - сказав Руні.

Нагадаємо, Дерев'янченко поступився у 12-раундовому конкурентному бою за титул IBF Головкіну за рішенням суддів. Головкіна освистали глядачі після перемоги над Дерев'янченком.