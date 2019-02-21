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Ломаченко: Краще битися з Коммі, ніж з Кроллою

Сьогодні 20:51 656 0
Ломаченко: Краще битися з Коммі, ніж з Кроллою

Василь Ломаченко 12-го квітня вийде в ринг для обов'язкового захисту титулу в бою з Ентоні Кроллою, однак боксеру було б цікавіше спершу битися з Річардом Коммі.

Про це розповів сам український боксер.

Однак бій з Коммі через травму відкладений як мінімум на кінець літа.

"Краще битися з Коммі, ніж з Кроллою. У Річарда як мінімум є пояс, а у мене є мета - зібрати всі чемпіонські пояси", - сказав Ломаченко.

Нагадаємо, Ломаченко і Усик потрапили в трійку найкращих боксерів світу. Також, Ломаченко зізнався, коли закінчить кар'єру.

Джерело - ua-football.

#Ломаченко, #Кролла, #Коммі
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