Ломаченко: Краще битися з Коммі, ніж з Кроллою

Василь Ломаченко 12-го квітня вийде в ринг для обов'язкового захисту титулу в бою з Ентоні Кроллою, однак боксеру було б цікавіше спершу битися з Річардом Коммі.

Про це розповів сам український боксер.

Однак бій з Коммі через травму відкладений як мінімум на кінець літа.

"Краще битися з Коммі, ніж з Кроллою. У Річарда як мінімум є пояс, а у мене є мета - зібрати всі чемпіонські пояси", - сказав Ломаченко.

Нагадаємо, Ломаченко і Усик потрапили в трійку найкращих боксерів світу. Також, Ломаченко зізнався, коли закінчить кар'єру.

Джерело - ua-football.