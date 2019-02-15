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Ломаченко зізнався, коли закінчить кар'єру

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Ломаченко зізнався, коли закінчить кар'єру

Василь Ломаченко ще не знає, коли закінчить кар'єру.

Про це заявив сам боксер у інтерв'ю  UkraineAtamansPRO.

- Від нас, боксерів, нічого не залежить, ми робимо свою справу в ринзі. Це промоутери, менеджери - вони вирішують, коли і з ким боксувати. Якби я міг вибирати суперника, давно був би абсолютним чемпіоном світу, зав'язав би з боксом і відпочивав.

- Тобі хочеться забрати всі пояси і зав'язати з боксом?

- Так. А що далі робити? Я ж казав, що для мене бокс - це спорт.

- Тобі потрібно чотири пояси?

- Так.

- У будь-якій вазі ти збираєш чотири пояси, і йдеш з боксу?

- Так. Але це може бути за рік - два, а може бути через чотири-п'ять. Я з п'яти років у рукавичках. Не те, щоб втомився. Але завжди щось закінчується. У мене в боксі є мета. З ким далі боксувати, якщо ти став абсолютним чемпіоном світу? Підніматися вище? Сумніваюся, я не того розміру, щоб вище лізти", - заявив Ломаченко.

Нагадаємо, тренер Кролли заявив, що Ломаченка можна побити. Тим часом торги на бій Ломаченко - Кролла втретє перенесли.

Джерело - UkraineAtamansPRO.

#Ломаченко, #Василь Ломаченко, #Кролла
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