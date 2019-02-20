Ломаченко битиметься з Кроллою: подробиці наступного бою українця. ФОТО

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBAі WBO Василь Ломаченко буде боксувати проти британського претендента Ентоні Кролла 12 квітня 2019 року.

Про це повідомив промоутер Matchroom Boxing Едді ГІрн в Twitter.

"Радий повідомити, що умови бою Ломаченко - Кролла за пояс WBA затверджені".

За словами Гірна, транслятором поєдинку виступить ESPN, а місцем проведення стане арена Staples Center в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, що ще одним претендентом на бій з українцем був володар титулу IBF Річард Коммі. Але у своєму останньому поєдинку ганець отримав травму і на відновлення йому буде потрібно мінімум шість тижнів, що не дозволить зустрітися з Василем 12 квітня.

Тим часом Василь зізнався, коли закінчить кар'єру.

Джерело - Чемпіон.