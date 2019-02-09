Ломаченко знову залишився без суперника

Чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Річард Коммі (28-2, 25 КО) не зможе зустрітися з українським чемпіоном WBO і WBA Василем Ломаченком (12-1, 9 КО).

Про це повідомляє BoxingScene.

Причиною стала травма руки, отримана Коммі в останньому поєдинку з Ісою Чанієвим (13-2, 6 КО), у якому ганець здобув перемогу технічним нокаутом у другому раунді

Згідно медичному обстеженню, Коммі буде потрібно щонайменше шість тижнів на відновлення, що виключає повноцінну підготовку до поєдинку з Ломаченком, який був запланований на 12 квітня 2019 року.

Таким чином, Ломаченко проведе поєдинок з іншим боксером, яким може стати британець Ентоні Кролла (34-6-3, 13 КО).

Раніше повідомлялося, що Ломаченко не битиметься з Кроллою.

Джерело - BoxingScene.