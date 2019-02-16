Ломаченко і Усик потрапили в трійку найкращих боксерів світу

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко і абсолютний чемпіон у важкій вазі Олександр Усик увійшли в ТОП-3 найкращих боксерів світу незалежно від ваги за версією talkSPORT.

Спортсменів оцінювали за п'ятьма критеріями: результат, виступ (як переконливо боксер виступає в ринзі), опозиція (який рівень суперників боксера, активність (як часто б'ється боксер)

Рейтинг Р4Р

1. Василь Ломаченко

2. Теренс Кроуфорд

3. Олександр Усик

4. Сауль Альварес

5. Геннадій Головкін

Нагадаємо, Ломаченко битиметься з Кроллою у квітні. Тим часом Василь зізнався, коли закінчить кар'єру.

Джерело - Xsport.