Ломаченко і Усик потрапили в трійку найкращих боксерів світу

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко і абсолютний чемпіон у важкій вазі Олександр Усик увійшли в ТОП-3 найкращих боксерів світу незалежно від ваги за версією talkSPORT.
Спортсменів оцінювали за п'ятьма критеріями: результат, виступ (як переконливо боксер виступає в ринзі), опозиція (який рівень суперників боксера, активність (як часто б'ється боксер)
Рейтинг Р4Р
1. Василь Ломаченко
2. Теренс Кроуфорд
3. Олександр Усик
4. Сауль Альварес
5. Геннадій Головкін
Нагадаємо, Ломаченко битиметься з Кроллою у квітні. Тим часом Василь зізнався, коли закінчить кар'єру.
Джерело - Xsport.