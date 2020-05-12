 Прима - про президентство Зеленського: Люди краще жити не стали | Біатлон | Champion.com.ua
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#Прима, #Зеленський

Джерело - Чемпіон.

Біатлоніст збірної України Артем Прима намагається на політичні теми не спілкуватися на камеру.

Про це заявив сам спортсмен.

"Політика - це так важко. Я намагаюся на цю тему не спілкуватися на камеру. Так, десь з друзями можемо поговорити, що і як. Те, що я бачу - люди краще жити не стали. Є дуже багато проблем в нашій країні. Війна не закінчилася, на даний момент карантин.

Я намагаюся бабусям, дідусям допомогти, чим можу. Один раз побачив в Сільпо, що бабуся собі бере в суп курячі лапки - я вважаю, що так не повинно бути. Це я по телевізору бачив. Мені прикро за такі речі.

Коли я стою в черзі, а за мною або попереду бабуся, і у неї продуктів приблизно на 150 гривень - я намагаюся оплатити. Одна бабуся на мене дивилася, як ніби говорила: Ні, не треба. Це не пафос. Мені просто шкода людину. Такого не повинно бути. Вони дали життя нашим батькам, нам, захищали нас свого часу. Країна повинна про них піклуватися.

Ну якщо так виходить - я завжди готовий допомогти, коли я це бачу. Це не великі гроші, але я сподіваюся, що хоч якийсь плюсик цієї бабусі зробив", - сказав Прима.

Раніше повідомлялося, що Підгрушну не включили у склад жіночої збірної України з біатлону.

Нагадаємо, Санітра очолив жіночу збірну України з біатлону.

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