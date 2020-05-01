Санітра очолив жіночу збірну України з біатлону

Стали відомі помічники нового головного тренера

Словацький фахівець Юрай Санітра призначений головним тренером чоловічої і жіночої збірних України з біатлону.

Про це повідомив президент федерації Володимир Бринзак.

Його помічниками стануть Олексій Кравченко і Роман Прима в чоловічої збірної, Ігор Ященко і Олександр Біланенко - в жіночій.

В основну чоловічу команду увійдуть 7 спортсменів, а в жіночій буде працювати 5 біатлоністок. У команді Б з чоловіками буде працювати Микола Зоц, з жінками - Ілля Лопухов.

Раніше, Підручний вказав на роль Санітри у жіночій збірній України.