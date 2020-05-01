Підгрушну не включили у склад жіночої збірної України з біатлону

У складі жіночої збірної України з біатлону не знайшлося місця для Олени Підгрушної

Стали відомі склади жіночої та чоловічої збірних України з біатлону на наступний сезон.

Про це повідомляє xsport.ua.

Чоловіки А: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк.

Жінки А: Валя Семеренко, Віта Семеренко, Дарія Блашко, Юлія Журавок, Катерина Бех.

Чоловіки Б: Андрій Доценко, Артем Тищенко, Віталій Труш, Руслан Бригадир, Роман Боровик.

Жінки Б: Надія Бєлкіна, Ольга Абрамова, Анна Кривонос, Яна Бондар, Анастасія Рассказова, Оксана Москаленко.

Також з командою Б буде тренуватися Ірина Варвинець, яка повертається після народження дитини.

Своєю чергою Олена Підгрушноа разом з Юлією Джимою працюватиме під керівництвом екстренера жіночої збірної Уроша Велепца.

Нагадаємо, Санітра очолив жіночу збірну України з біатлону.