Підгрушну не включили у склад жіночої збірної України з біатлону

Джерело - xsport.ua.
Стали відомі склади жіночої та чоловічої збірних України з біатлону на наступний сезон.
Про це повідомляє xsport.ua.
Чоловіки А: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк.
Жінки А: Валя Семеренко, Віта Семеренко, Дарія Блашко, Юлія Журавок, Катерина Бех.
Чоловіки Б: Андрій Доценко, Артем Тищенко, Віталій Труш, Руслан Бригадир, Роман Боровик.
Жінки Б: Надія Бєлкіна, Ольга Абрамова, Анна Кривонос, Яна Бондар, Анастасія Рассказова, Оксана Москаленко.
Також з командою Б буде тренуватися Ірина Варвинець, яка повертається після народження дитини.
Своєю чергою Олена Підгрушноа разом з Юлією Джимою працюватиме під керівництвом екстренера жіночої збірної Уроша Велепца.
Нагадаємо, Санітра очолив жіночу збірну України з біатлону.