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Підручний: Паніку навколо коронавірусу не поділяю

Сьогодні 19:46 326 0
Дмитро Підручний прокоментував ситуацію з коронавірусом
Підручний: Паніку навколо коронавірусу не поділяю
#Підручний

Джерело - biathlon.com.ua.

Український біатлоніст Дмитро Підручний розчарований скасуванням етапу Кубку світу у Норвегії.

Про це розповів сам біатлоніст.

"Вже офіційно скасували етап в Норвегії. Як сприйняв цю новину? Радий, що швидше відпустка почнеться, або навпаки? Ну, я десь здогадувався, що так і буде. Чесно кажучи, не дуже радує. Якби тут продовжили ще етап - було б краще. Але навіщо ми тоді тренуємося, якщо радіти скасуванню етапу? Кожна гонка - це шанс проявити себе, заробити очок в залік, заробити призові. Ми ціле літо готуємося не для того, щоб потім пропускати етапи.

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Сам взагалі поділяєш цю паніку навколо коронавірусу? Звичайно ж, ні, і мені не подобається коли люди, особливо в нашій країні, поводяться неналежним чином. Як, наприклад, в Чернівцях, коли жінку люди просто виганяли з її будинку. Це зайва паніка, просто потрібно дотримуватися певних правил гігієни, безпеки, і з часом це все пройде", - розповів Підручний.

Нагадаємо, Бех виграла спринт на юніорському чемпіонаті Європи.

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