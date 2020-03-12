Бех виграла спринт на юніорському чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 12 березня, в австрійському Гохфільцені в рамках юніорського чемпіонату Європи відбулася спринтерська гонка у юніорок.
Українка Катерина Бех з одним промахом в пасиві здобула впевнену перемогу у гонці і буде мати шанси повторити успіх в гонці переслідування.
Другою стала представниця Франції Лаура Буко, третьою була росіянка Анастасія Шевченко.
Юніорський чемпіонат Європи
Спринт, 12 березня
1. Катерина Бех (0+1) 24:50,2
2. Лаура Буко (0+0) +21,4
3. Анастасія Шевченко (0+0) +33,5
...
24. Анастасія Рассказова (1+1) +2:08,7
41. Юлія Городна (1+2) +3:17,3
49. Оксана Москаленко (1+2) +3:56,6
Нагадаємо, останній етап Кубка світу з біатлону в Норвегії скасований через коронавірус.