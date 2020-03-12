Бех виграла спринт на юніорському чемпіонаті Європи

Катерина Бех провела найкращу гонку в сезоні

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 березня, в австрійському Гохфільцені в рамках юніорського чемпіонату Європи відбулася спринтерська гонка у юніорок.

Українка Катерина Бех з одним промахом в пасиві здобула впевнену перемогу у гонці і буде мати шанси повторити успіх в гонці переслідування.

Другою стала представниця Франції Лаура Буко, третьою була росіянка Анастасія Шевченко.

Юніорський чемпіонат Європи

Спринт, 12 березня

1. Катерина Бех (0+1) 24:50,2

2. Лаура Буко (0+0) +21,4

3. Анастасія Шевченко (0+0) +33,5

...

24. Анастасія Рассказова (1+1) +2:08,7

41. Юлія Городна (1+2) +3:17,3

49. Оксана Москаленко (1+2) +3:56,6

Нагадаємо, останній етап Кубка світу з біатлону в Норвегії скасований через коронавірус.