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Бех виграла спринт на юніорському чемпіонаті Європи

Сьогодні 16:15 295 0
Катерина Бех провела найкращу гонку в сезоні
Бех виграла спринт на юніорському чемпіонаті Європи
#Бех

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 березня, в австрійському Гохфільцені в рамках юніорського чемпіонату Європи відбулася спринтерська гонка у юніорок.

Українка Катерина Бех з одним промахом в пасиві здобула впевнену перемогу у гонці і буде мати шанси повторити успіх в гонці переслідування.

Другою стала представниця Франції Лаура Буко, третьою була росіянка Анастасія Шевченко.

Юніорський чемпіонат Європи

Спринт, 12 березня

1.  Катерина Бех (0+1)  24:50,2
2.  Лаура Буко (0+0)  +21,4
3.  Анастасія Шевченко (0+0)  +33,5
...
24.  Анастасія Рассказова (1+1)  +2:08,7
41.  Юлія Городна (1+2)  +3:17,3
49.  Оксана Москаленко (1+2)  +3:56,6

Нагадаємо, останній етап Кубка світу з біатлону в Норвегії скасований через коронавірус.

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