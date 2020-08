Індіана звільнила головного тренера після вильоту з плей-оф

Після поразки Індіани у першому раунді плей-оф НБА керівництво клубу відправило головного тренера Нейта Макміллана у відставку.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Войнаровський.

Pacers had reworked McMillan’s final year on contract for 2020-21 and added a team option for 2021-2022 in form of a soft extension. https://t.co/1GxeXi8ZyN