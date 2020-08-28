Індіана звільнила головного тренера після вильоту з плей-оф

Макміллан став безробітним

Джерело - Чемпіон.

Після поразки Індіани у першому раунді плей-оф НБА керівництво клубу відправило головного тренера Нейта Макміллана у відставку.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Войнаровський.

Pacers had reworked McMillan’s final year on contract for 2020-21 and added a team option for 2021-2022 in form of a soft extension. https://t.co/1GxeXi8ZyN — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 26, 2020

Індіана в першому раунді плей-оф НБА з рахунком 0:4 програла Маямі.

Американський фахівець очолював Індіану з 2016 року. За цей період Пейсерс жодного разу не пропустили плей-оф, але в пост-сезоні сумарно змогли виграти лише 3 матчі за 16 поразках.

Фаворитом на посаду головного тренера Індіани стане Майк Д'Ентоні, якщо він не продовжить контракт з Х'юстоном.

Раніше, в НБА вирішили відновити плей-оф.

Нагадаємо, НБА відклала три матчі через бойкот, викликаний розстрілом темношкірого.