НБА відклала три матчі через бойкот, викликаний розстрілом темношкірого

НБА через бойкот прийняла рішення відкласти всі матчі плей-оф, призначені на середу, 26 серпня.

Про це повідомляє журналіст Шамс Чаранія.

Найближчим часом керівництво ліги проведе нараду у зв'язку з ситуацією, що склалася.

NBA players have called for a meeting tonight in Orlando to determine next steps, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.