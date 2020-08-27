НБА відклала три матчі через бойкот, викликаний розстрілом темношкірого

Найближчим часом керівництво ліги проведе нараду

Джерело - Чемпіон.

НБА через бойкот прийняла рішення відкласти всі матчі плей-оф, призначені на середу, 26 серпня.

Про це повідомляє журналіст Шамс Чаранія.

Найближчим часом керівництво ліги проведе нараду у зв'язку з ситуацією, що склалася.

NBA players have called for a meeting tonight in Orlando to determine next steps, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 26, 2020

Відзначимо, що Мілуокі бойкотували гру з Орландо (3:1), потім їх підтримали Х'юстон і Оклахома (2:2), а також Лейкерс з Портлендом (3:1).

Рішення баскетболістів пов'язане з акціями протесту, які проходять в США після інциденту зі стрільбою поліцейськими в 29-річного темношкірого чоловіка Джейкоба Блейка.

Нагадаємо, Філадельфія звільнила головного тренера.