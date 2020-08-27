В НБА вирішили відновити плей-оф

Джерело - ukrinform.ua.
Баскетболісти НБА під час зборів вирішили продовжити виступ в плей-оф.
Про це повідомляє ESPN.
Матчі, заплановані на 27 серпня, будуть відкладені. НБА планує поновити плей-оф в п'ятницю, 28 серпня.
Напередодні через відмову гравців скасували три матчі першого раунду плей-оф: Мілуокі - Орландо, Х'юстон - Оклахома і Лос-Анджелес Лейкерс – Портленд.
Раніше, НБА відклала три матчі через бойкот, викликаний розстрілом темношкірого.
Також, Лейкерс і Кліпперс проголосували за дострокове закінчення сезону НБА.