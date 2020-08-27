В НБА вирішили відновити плей-оф

Плей-оф НБА відновиться

Баскетболісти НБА під час зборів вирішили продовжити виступ в плей-оф.

Про це повідомляє ESPN.

Матчі, заплановані на 27 серпня, будуть відкладені. НБА планує поновити плей-оф в п'ятницю, 28 серпня.

Напередодні через відмову гравців скасували три матчі першого раунду плей-оф: Мілуокі - Орландо, Х'юстон - Оклахома і Лос-Анджелес Лейкерс – Портленд.

Раніше, НБА відклала три матчі через бойкот, викликаний розстрілом темношкірого.

Також, Лейкерс і Кліпперс проголосували за дострокове закінчення сезону НБА.