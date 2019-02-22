Україна - Чорногорія: де дивитися матч відбору до чемпіонату світу

Збірна України з баскетболу сьогодні, 22 лютого, зіграє вирішальний матч відбору у кваліфікації до чемпіонату світу 2019 року.

На паркеті столичного Палацу спорту підопічні Євгена Мурзіна зіграють із прямим конкурентом у боротьбі за путівку на першість планети – Чорногорією. Початок гри – о 19:00.

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Ті, хто не зможуть потрапити на трибуни столичного Палацу спорту, матимуть можливість підтримати українців біля екранів телевізорів і електронних девайсів.

Пряму трансляцію поєдинку проведе телеканал XSPORT. Також за грою можна буде стежити на сайті Федерації баскетболу України.

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Джерело - Чемпіон.