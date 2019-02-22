Україна - Чорногорія: анонс вирішального матчу відбору до чемпіонату світу. ВІДЕО

Збірна України з баскетболу сьогодні, 22 лютого, зіграє вирішальний матч відбору у кваліфікації до чемпіонату світу 2019 року.
На паркеті столичного Палацу спорту підопічні Євгена Мурзіна зіграють із прямим конкурентом у боротьбі за путівку на першість планети – Чорногорією. Початок гри – о 19:00.
Збірні Іспанії і Туреччини вже забезпечили собі вихід на чемпіонат світу 2019 року з групи I. За єдину путівку на турнір, яка залишилася, посперечаються команди України, Чорногорії та Латвії.
Наших хлопців у поєдинку проти балканської збірної влаштує тільки перемога, до того ж із різницею щонайменше у сім очок.
Крім того, "жовто-синім" необхідно, щоб іспанці здолали на виїзді Латвію, а потім українцям потрібно обіграти на виїзді Словенію в грі 25 лютого.
Ті, хто не зможуть потрапити на трибуни столичного Палацу спорту, матимуть можливість підтримати українців біля екранів телевізорів і електронних девайсів.
Пряму трансляцію поєдинку проведе телеканал XSPORT. Також за грою можна буде стежити на сайті Федерації баскетболу України.
Фаворитом зустрічі в Києві вважаються гості. Ставки на перемогу чорногорської збірної приймаються з коефіцієнтом 1,72.
Нічия оцінюється котируванням 13,9. А показники на успіх команди Євгена Мурзіна досягають рівня 2,19.
Джерело - Чемпіон.