Україна - Чорногорія: анонс вирішального матчу відбору до чемпіонату світу. ВІДЕО

Збірна України з баскетболу сьогодні, 22 лютого, зіграє вирішальний матч відбору у кваліфікації до чемпіонату світу 2019 року.

На паркеті столичного Палацу спорту підопічні Євгена Мурзіна зіграють із прямим конкурентом у боротьбі за путівку на першість планети – Чорногорією. Початок гри – о 19:00.

Збірні Іспанії і Туреччини вже забезпечили собі вихід на чемпіонат світу 2019 року з групи I. За єдину путівку на турнір, яка залишилася, посперечаються команди України, Чорногорії та Латвії.

Наших хлопців у поєдинку проти балканської збірної влаштує тільки перемога, до того ж із різницею щонайменше у сім очок.

Крім того, "жовто-синім" необхідно, щоб іспанці здолали на виїзді Латвію, а потім українцям потрібно обіграти на виїзді Словенію в грі 25 лютого.

Ті, хто не зможуть потрапити на трибуни столичного Палацу спорту, матимуть можливість підтримати українців біля екранів телевізорів і електронних девайсів.

Пряму трансляцію поєдинку проведе телеканал XSPORT. Також за грою можна буде стежити на сайті Федерації баскетболу України.

Фаворитом зустрічі в Києві вважаються гості. Ставки на перемогу чорногорської збірної приймаються з коефіцієнтом 1,72.

Нічия оцінюється котируванням 13,9. А показники на успіх команди Євгена Мурзіна досягають рівня 2,19.

Джерело - Чемпіон.