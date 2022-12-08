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Стерлінг повернеться до збірної Англії перед матчем з Францією

Сьогодні 13:29 161 0
Вінгер англійців зможе допомогти команді на стадії чвертьфіналу
Стерлінг повернеться до збірної Англії перед матчем з Францією
#збірна Англії з футболу, #Чемпіонат світу-2022 з футболу, #Рахім Стерлінг

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Рахім Стерлінг повернеться в розташування збірної Англії перед матчем 1/4 фіналу ЧС-2022 проти Франції.

Про це повідомляє Футбольна асоціація Англії.

Очікується, що футболіст прибуде в Катар завтра, 9 грудня.

4 грудня гравець повернувся в Лондон, оскільки його будинок пограбували. Коли озброєні люди вдерлися в його оселю, там знаходилися його наречена та троє дітей.

Нагадаємо, матч Англія - Франція відбудеться у суботу 10 грудня на стадіоні Ель-Байт. Чемпіон проведе текстовий онлайн цього поєдинку.

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