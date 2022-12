Стерлінг повернеться до збірної Англії перед матчем з Францією

Півзахисник Рахім Стерлінг повернеться в розташування збірної Англії перед матчем 1/4 фіналу ЧС-2022 проти Франції.

Про це повідомляє Футбольна асоціація Англії.

Очікується, що футболіст прибуде в Катар завтра, 9 грудня.

