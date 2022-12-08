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Англія – Франція: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022

Сьогодні 07:00 368 0
Англія – Франція: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022
#ЧС-2022, #збірна Англії з футболу, #Збірна Франції з футболу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Плей-оф, 1/4 фіналу
10 грудня, 2022 рік. 17:00

АНГЛІЯ - ФРАНЦІЯ
Стадіон Аль-Байт (Аль-Хор, Катар)
Головний арбітр - 

Збірні Франції та Англії в очному поєдинку визначать передостаннього півфіналіста чемпіонату світу-2022. Матч 1/4 фіналу відбудеться в суботу, 10 грудня о 17:00 за київським часом на стадіоні Аль-Байт у Аль-Хорі.

Англія

  • Місце в рейтингу ФІФА - 5

Збірна Англії є багаторазовим учасником фінальних частин ЧС. У 1966 році англійці виграли домашній турнір. У 1990 та 2018 роках Три Леви посідали 4-ті місця.

У групі B на ЧС-2022 здобули дві розгромні перемоги, один матч зіграли внічию та впевнено посіли першу сходинку. Так само переконливо у поєдинку першої стадії плей-оф здолали Сенегал.

1-й тур
Англія - Іран - 6:2
2-й тур
Англія - США - 0:0
3-й тур
Вельс - Англія - 0:3
М Команда І В Н П Г О
1  Англія Англія 3 2 1 0 9-2 7
3  США США 3 1 2 0 2-1 5
2  Іран Іран 3 1 0 2 4-7 3
4  Вельс Вельс 3 0 1 2 1-6 1

1/8 фіналу

Англія - Сенегал - 3:0

Цікаві факти

  • Гаррі Кейн є другим найкращим бомбардиром в історії збірної Англії, а вже в Катарі може вийти на перше місце - потрібно забити ще один гол, щоб випередити Вейна Руні, у якого 53 м’ячі;
  • Англія грала на чемпіонатах світу в нульову нічию частіше за всіх - мирова зі США стала 12-ю;
  • Після домашнього тріумфу в 1966 році лише двічі доходили до півфіналу (1990, 2018);
  • Англія - єдина команда без жовтих карток на ЧС-2022.

Склад

  • Воротарі: Джордан Пікфорд (Евертон), Нік Поуп (Ньюкасл), Аарон Рамсдейл (Арсенал).
  • Захисники: Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Конор Коуді (Евертон), Ерік Даєр (Тоттенгем), Гаррі Маґвайр (Манчестер Юнайтед), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Кіран Тріпп’єр (Ньюкасл), Кайл Вокер (Манчестер Сіті), Бен Вайт (Арсенал).
  • Півзахисники: Деклан Райс (Вест Гем), Келвін Філліпс (Манчестер Сіті), Мейсон Маунт (Челсі), Джордан Гендерсон (Ліверпуль), Конор Ґаллагер (Челсі), Джуд Беллінґем (Боруссія Дортмунд, Німеччина), Джеймс Меддісон (Лестер).
  • Нападники: Філ Фоден (Манчестер Сіті), Джек Гріліш (Манчестер Сіті), Гаррі Кейн (Тоттенгем), Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед), Букайо Сака (Арсенал), Рахім Стерлінг (Челсі), Каллум Вілсон (Ньюкасл).

Франція

  • Місце в рейтингу ФІФА - 4

Збірна Франції виступала на фінальних частинах 15-ти чемпіонатів світу. У 1998 році виграла домашній ЧС. Франція є чинним чемпіоном світу, вигравши турнір у 2018 році. У 2006 році французи стали срібними призерами ЧС. У 1958 та 1986 роках збірна Франції завойовувала бронзові медалі.

Підопічні Дешама першими з усіх команд гарантували собі участь у плей-оф ЧС-2022. Французи здобули дві перемоги у двох стартових матчах, і, незважаючи на поразку в 3-му турі від Тунісу, посіли першу сходинку в групі D. У першому ж матчі на виліт Ле Блю не мали особливих проблем із Польщею.

1-й тур
Франція - Австралія - 4:1
2-й тур
Франція - Данія - 2:1
3-й тур
Туніс - Франція - 1:0
М Команда І В Н П Г О
1  Франція Франція 3 2 0 1 6-3 6
2  Австралія Австралія 3 2 0 1 3-4 6
3  Туніс Туніс 3 1 0 1 1-1 4
4  Данія Данія 3 0 1 2 1-3 1

1/8 фіналу

Франція - Польща - 3:1

Склад

  • Воротарі: Уго Льоріс (Тоттенгем, Англія), Стів Манданда (Ренн), Альфонс Ареоля (Вест Гем, Англія).
  • Захисники: Рафаель Варан (Манчестер Юнайтед, Англія), Бенжамен Павар (Баварія, Німеччина), Преснел Кімпембе (ПСЖ), Тео Ернандес (Мілан, Італія), Люка Ернандес (Баварія, Німеччина), Вільям Саліба (Арсенал, Англія), Жюль Кунде (Барселона, Іспанія), Ібраїма Конате (Ліверпуль, Англія), Дайот Упамекано (Баварія, Німеччина).
  • Півзахисники: Орельєн Чуамені (Реал, Іспанія), Едуардо Камавінга (Реал, Іспанія), Адріен Рабйо (Ювентус, Італія), Маттео Гендузі (Марсель), Юссуф Фофана (Монако), Жордан Верету (Рома, Італія).
  • Нападники: Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Карім Бензема (Реал, Іспанія), Антуан Грізманн (Атлетіко, Іспанія), Олів’є Жиру (Мілан, Італія), Усман Дембеле (Барселона, Іспанія), Кінгслі Коман (Баварія, Іспанія), Крістофер Нкунку (Лейпциг, Німеччина), Маркус Тюрам (Боруссія Менхенгладбах, Німеччина).

Історія зустрічей

Зіграли між собою 13 матчів. Франція виграла 6 із них, Англія - 3, ще 4 гри завершилися вінчию. На чемпіонатах світу ці збірні зустрічалися двічі, й обидва поєдинки виграли англійці: 1966 р. (2:0), 1982 р. (3:1).

Прогноз букмекерів

Коефіцієнт на перемогу Англії- 3,05, на перемогу Хорватії - 2,48, на нічию - 3,30.

Прогноз Чемпіона

Перемога Англії в серії пенальті після нічиєї 1:1 в ігровий час.

Пряма трансляція

Офіційними трансляторами чемпіонату світу в Україні є Суспільне, медіасервіс Megogo і радіо Промінь. Детальніше про трансляції читайте ТУТ.

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