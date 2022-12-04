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Стерлінг полетів у Лондон через пограбування дому

Вчора 23:58 472 0
Британський футболіст прийняв рішення вирушити до родини
Стерлінг полетів у Лондон через пограбування дому

Джерело - Чемпіон.

Лондонський будинок вінгера Рахіма Стерлінга був пограбований за день до матчу Англії на ЧС-2022.

Про це повідомляє журналіст Метт Лоу.

Напад стався у суботу. Британський футболіст прийняв рішення вирушити до родини і тому пропустив гру із Сенегалом до 1/8 фіналу.

Гравець Челсі розраховує повернутися до Катару якнайшвидше, коли обставини цьому сприятимуть.

Стерлінг виходив у старті у двох перших матчах на ЧС-2022, забив гол та зробив результативний пас. Матч 3-го туру групового етапу з Уельсом (3:0) він провів у запасі.

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