Лондонський будинок вінгера Рахіма Стерлінга був пограбований за день до матчу Англії на ЧС-2022.

Про це повідомляє журналіст Метт Лоу.

Напад стався у суботу. Британський футболіст прийняв рішення вирушити до родини і тому пропустив гру із Сенегалом до 1/8 фіналу.

Гравець Челсі розраховує повернутися до Катару якнайшвидше, коли обставини цьому сприятимуть.

Стерлінг виходив у старті у двох перших матчах на ЧС-2022, забив гол та зробив результативний пас. Матч 3-го туру групового етапу з Уельсом (3:0) він провів у запасі.

Raheem Sterling was the victim of a robbery at his home in London while in Qatar. He has decided to return to UK to check on the well being of his family but hopes to return to Qatar if the circumstances are right