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Вперше за останні сім чемпіонатів світу жодна збірна не виграла всі матчі у групі

Сьогодні 08:39 251 0
Востаннє подібне було в 1994 році
Вперше за останні сім чемпіонатів світу жодна збірна не виграла всі матчі у групі

Джерело - football.ua.

Завершилися всі матчі групового етапу чемпіонату світу-2022, за підсумками яких ми дізналися всі пари суперників 1/8 фіналу.

На цій стадії фінальної частини катарського мундіалю жодна збірна не змогла набрати максимум очок у своїй групі, що сталося вперше за останні сім мундіалів.

Востаннє нікому не вдавалося виграти усі три матчі на груповому етапі чемпіонату світу у 1994 році. Тоді світова першість відбувалася у США, а її тріумфатором стала Бразилія, яка обіграла Італію у фіналі за підсумками післяматчевої серії пенальті.

Збірні, які перемагали у всіх трьох матчах на групових етапах чемпіонатів світу з 1994 року:

ЧС-1994: -
ЧС-1998: Франція та Аргентина
ЧС-2002: Іспанія та Бразилія
ЧС-2006: Німеччина, Португалія, Бразилія та Іспанія
ЧС-2010: Аргентина та Нідерланди
ЧС-2014: Нідерланди, Колумбія, Аргентина та Бельгія
ЧС-2018: Уругвай, Хорватія та Бельгія
ЧС-2022: - 

Раніше визначились усі пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022.

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