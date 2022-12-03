Вперше за останні сім чемпіонатів світу жодна збірна не виграла всі матчі у групі

Джерело - football.ua.
Завершилися всі матчі групового етапу чемпіонату світу-2022, за підсумками яких ми дізналися всі пари суперників 1/8 фіналу.
На цій стадії фінальної частини катарського мундіалю жодна збірна не змогла набрати максимум очок у своїй групі, що сталося вперше за останні сім мундіалів.
Востаннє нікому не вдавалося виграти усі три матчі на груповому етапі чемпіонату світу у 1994 році. Тоді світова першість відбувалася у США, а її тріумфатором стала Бразилія, яка обіграла Італію у фіналі за підсумками післяматчевої серії пенальті.
Збірні, які перемагали у всіх трьох матчах на групових етапах чемпіонатів світу з 1994 року:
Раніше визначились усі пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022.