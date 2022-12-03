Вперше за останні сім чемпіонатів світу жодна збірна не виграла всі матчі у групі

Востаннє подібне було в 1994 році

Завершилися всі матчі групового етапу чемпіонату світу-2022, за підсумками яких ми дізналися всі пари суперників 1/8 фіналу.

На цій стадії фінальної частини катарського мундіалю жодна збірна не змогла набрати максимум очок у своїй групі, що сталося вперше за останні сім мундіалів.

Востаннє нікому не вдавалося виграти усі три матчі на груповому етапі чемпіонату світу у 1994 році. Тоді світова першість відбувалася у США, а її тріумфатором стала Бразилія, яка обіграла Італію у фіналі за підсумками післяматчевої серії пенальті.

Збірні, які перемагали у всіх трьох матчах на групових етапах чемпіонатів світу з 1994 року:

ЧС-1994: -

ЧС-1998: Франція та Аргентина

ЧС-2002: Іспанія та Бразилія

ЧС-2006: Німеччина, Португалія, Бразилія та Іспанія

ЧС-2010: Аргентина та Нідерланди

ЧС-2014: Нідерланди, Колумбія, Аргентина та Бельгія

ЧС-2018: Уругвай, Хорватія та Бельгія

ЧС-2022: -

Раніше визначились усі пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022.