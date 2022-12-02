Визначились усі пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022

Джерело - Чемпіон.
Представники групи G - Збірні Бразилії і Швейцарії стали останніми учасниками плей-оф. Таким чином, на чемпіонаті світу-2022 визначились усі 16 збірних які зіграють в 1/8 фіналу.
В 1/8 фіналу зіграють:
- Нідерланди, США, Аргентина, Австралія, Франція, Польща, Англія , Сенегал, Японія, Хорватія, Бразилія, Південна Корея, Марокко, Іспанія, Португалія, Швейцарія.
Матчі 1/8 фіналу відбудуться з 3 по 6 грудня, по дві гри в день. Базовий час - 17:00 і 21:00.
Розклад матчів 1/8 фіналу
- 03 грудня | 17:00 | Нідерланди - США
- 03 грудня | 21:00 | Аргентина - Австралія
- 04 грудня | 17:00 | Франція - Польща
- 04 грудня | 21:00 | Англія - Сенегал
- 05 грудня | 17:00 | Японія - Хорватія
- 05 грудня | 21:00 | Бразилія - Південна Корея
- 06 грудня | 17:00 | Марокко - Іспанія
- 06 грудня | 21:00 | Португалія - Швейцарія
Сітка турніру
1/4 фіналу
- 09 грудня | 17:00 | Переможець матчу 1 (1/8 фіналу) - переможець матчу 2
- 09 грудня | 21:00 | П5 - П6
- 10 грудня | 17:00 | П3 - П4
- 10 грудня | 21:00 | П7 - П8
1/2 фіналу
- 13 грудня | 17:00 | П1 - П2
- 14 грудня | 21:00 | П3 - П4
За третє місце
- 17 грудня | 17:00
Фінал
- 18 грудня | 17:00