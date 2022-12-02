Головне
Визначились усі пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 23:32 239
Гол дня: камерунець Абубакар на останніх хвилинах вирвав сенсаційну перемогу над Бразилією на ЧС-2022
Вчора 23:52 182
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Вчора 23:19 36472
Збірна Швейцарії здолала Сербію та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Вчора 23:00 235
Збірна Бразилії поступилася Камеруну, але виграла групу G на ЧС-2022
Вчора 22:59 388
Збірна Уругваю перемогла Гану, але не вийшла до плей-оф ЧС-2022
Вчора 19:10 413
Збірна Португалії поступилася Південній Кореї у 3 турі ЧС-2022
Вчора 18:59 741
Кандидатуру Шевченка висунули на пост президента УАФ
Вчора 15:57 711
Кривбас переграв Чорноморець у 7 турі УПЛ
Вчора 14:55 270
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Вчора 13:17 318905
Прямі трансляції

Визначились усі пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022

Вчора 23:32 239 0
Визначились усі пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Представники групи G - Збірні Бразилії і Швейцарії стали останніми учасниками плей-оф. Таким чином, на чемпіонаті світу-2022 визначились усі 16 збірних які зіграють в 1/8 фіналу. 

В 1/8 фіналу зіграють:

  • Нідерланди, США, Аргентина, Австралія, Франція, Польща, Англія , Сенегал, Японія, Хорватія, Бразилія, Південна Корея, Марокко, Іспанія, Португалія, Швейцарія.

Матчі 1/8 фіналу відбудуться з 3 по 6 грудня, по дві гри в день. Базовий час - 17:00 і 21:00.

Розклад матчів 1/8 фіналу

  1. 03 грудня | 17:00 | Нідерланди - США
  2. 03 грудня | 21:00 | Аргентина - Австралія
  3. 04 грудня | 17:00 | Франція - Польща
  4. 04 грудня | 21:00 | Англія - Сенегал
  5. 05 грудня | 17:00 | Японія - Хорватія
  6. 05 грудня | 21:00 | Бразилія - Південна Корея
  7. 06 грудня | 17:00 | Марокко - Іспанія
  8. 06 грудня | 21:00 | Португалія - Швейцарія

Сітка турніру

1/4 фіналу

  1. 09 грудня | 17:00 | Переможець матчу 1 (1/8 фіналу) - переможець матчу 2
  2. 09 грудня | 21:00 | П5 - П6
  3. 10 грудня | 17:00 | П3 - П4
  4. 10 грудня | 21:00 | П7 - П8

1/2 фіналу

  1. 13 грудня | 17:00 | П1 - П2
  2. 14 грудня | 21:00 | П3 - П4

За третє місце

  1. 17 грудня | 17:00

Фінал

  1. 18 грудня | 17:00
Коментарі ()
Популярне зараз
Ярмоленко віддав гольовий пас у матчі за Аль-Айн, обдуривши захист суперника - ВІДЕО Ярмоленко віддав гольовий пас у матчі за Аль-Айн, обдуривши захист суперника - ВІДЕО 1057
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 36472
Чорноморець - Кривбас: де дивитися перенесений матч УПЛ Чорноморець - Кривбас: де дивитися перенесений матч УПЛ 915
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 318905
Ф'юрі - Чісора: онлайн трансляція чемпіонського бою WBC Ф'юрі - Чісора: онлайн трансляція чемпіонського бою WBC 1348
Камерун - Бразилія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Камерун - Бразилія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1013
Рекомендуємо
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 5828
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 29493 1
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 70409 5
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 102581
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 27353
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 25365