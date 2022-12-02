Визначились усі пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022

Джерело - Чемпіон.

Представники групи G - Збірні Бразилії і Швейцарії стали останніми учасниками плей-оф. Таким чином, на чемпіонаті світу-2022 визначились усі 16 збірних які зіграють в 1/8 фіналу.

В 1/8 фіналу зіграють:

Нідерланди, США, Аргентина, Австралія, Франція, Польща, Англія , Сенегал, Японія, Хорватія, Бразилія, Південна Корея, Марокко, Іспанія, Португалія, Швейцарія.

Матчі 1/8 фіналу відбудуться з 3 по 6 грудня, по дві гри в день. Базовий час - 17:00 і 21:00.

Розклад матчів 1/8 фіналу

03 грудня | 17:00 | Нідерланди - США 03 грудня | 21:00 | Аргентина - Австралія 04 грудня | 17:00 | Франція - Польща 04 грудня | 21:00 | Англія - Сенегал 05 грудня | 17:00 | Японія - Хорватія 05 грудня | 21:00 | Бразилія - Південна Корея 06 грудня | 17:00 | Марокко - Іспанія 06 грудня | 21:00 | Португалія - Швейцарія

Сітка турніру

1/4 фіналу

09 грудня | 17:00 | Переможець матчу 1 (1/8 фіналу) - переможець матчу 2 09 грудня | 21:00 | П5 - П6 10 грудня | 17:00 | П3 - П4 10 грудня | 21:00 | П7 - П8

1/2 фіналу

13 грудня | 17:00 | П1 - П2 14 грудня | 21:00 | П3 - П4

За третє місце

17 грудня | 17:00

Фінал