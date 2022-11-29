Фернандеш: Це перемога команди, хто б не забив

Збірна Португалії завдяки самовіддачі змогла досягти перемоги над Уругваєм у поєдинку 2-го туру групової стадії чемпіонату світу.

Про це розповів півзахисник португальців Бруну Фернандеш.

Португальці повели у рахунку на 55-й хвилині. Спочатку автором гола було названо Кріштіану Роналду, але після повторів стало зрозуміло, що відзначився Бруну Фернандеш.

"Це наша команда, наша єдність, наша віддача та взаємодопомога. Все це дозволяє нам досягати таких результатів. Я святкував гол так, ніби він належав Кріштіану, здавалося, він торкнувся м'яча. Моєю метою було зробити йому передачу, але ми раді, що це перемога команди, хто б не забив.

Кріштіану - нападник, він шукає голи. Це важливо для гравців на вістрі, але найголовніше, що ми у наступному раунді", – заявив Бруну.