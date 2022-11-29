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Іран - США: де дивитися матч ЧС-2022

Сьогодні 21:14 672 0
Матч відбудеться у вівторок, 29 листопада
Іран - США: де дивитися матч ЧС-2022
#Іран, #США

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3-го туру групи В чемпіонату світу з футболу збірна Ірану зіграє зі США.

Актуально: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

Матч відбудеться у вівторок, 29 листопада. Початок матчу о 21:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Група B

М Команда І В Н П Г О
1  Англія 2 1 1 0 6-2 4
2  Іран 2 1 0 1 4-6 3
3  США 2 0 2 0 1-1 2
4  Вельс 2 0 1 1 1-3 1

1-й тур

  • 21 листопада | Англія - Іран | 6:2
  • 21 листопада | США - Вельс | 1:1

2-й тур

  • 25 листопада | 12:00 | Вельс - Іран - 0:2
  • 25 листопада | 21:00 | Англія - США - 0:0

3-й тур

  • 29 листопада | 21:00 | Іран - США
  • 29 листопада | 21:00 | Вельс - Англія
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