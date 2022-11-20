Головне
Збірна Еквадору впевнено перемогла Катар у стартовому матчі ЧС-2022
Вчора 19:59 487
Англія - Іран: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 00:00 1313
Мессі зламає інтернет своєю перемогою на ЧС-2022: думка спортивних журналістів про Мундіаль у Катарі - Частина ІІ
Вчора 23:26 479
Джокович виграв шостий трофей на Підсумковому турнірі АТР
Вчора 22:12 205 1
Гол дня: еквадорець Валенсія виконав блискучий удар головою в матчі проти Катару на ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 22:02 270
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 20:07 5297
Катар - Еквадор - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Вчора 17:52 2621
Ферстаппен виграв останній етап Формули-1 сезону 2022 року
Вчора 16:47 292
Юнацька збірна України перемогла Кіпр та достроково вийшла до еліт-раунду відбору
Вчора 16:24 477
Кривбас поступився Металісту 1925 у 14 турі УПЛ
Вчора 15:50 357
Прямі трансляції

Наставник збірної Катару прокоментував поразку від Еквадору

Вчора 22:55 264 0
Фахівець - про враження від матчу з Еквадором
Наставник збірної Катару прокоментував поразку від Еквадору
#Еквадор, #Катар, #ЧС-2022

Джерело - fifa.com.

Гравці збірної Катару у матчі-відкритті ЧС-2022 з Еквадором (0:2)  мали бути конкурентоспроможними та дуже добре організованими.

Про це заявив наставник збірної Катару Фелікс Санчес Бас.

Катар - чемпіон світу зі скандалів

"Ми провели цю гру певним чином, але у суперника були свої ідеї. Справа не в тому, що ми не хотіли атакувати. У суперника була своя зброя.

Якщо ми хочемо бути конкурентоспроможними, нам потрібно захищатися та бути дуже добре організованими. Ми хочемо бути ефективнішими, коли володіємо м’ячем", - сказав Бас.

Коментарі ()
Популярне зараз
Катар - Еквадор - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Катар - Еквадор - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 2621
Катар - чемпіон світу зі скандалів Катар - чемпіон світу зі скандалів 8700 7
Прикарпаття - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Прикарпаття - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 2186
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця 5297
Катар - Еквадор: де дивитися стартовий матч ЧС-2022 Катар - Еквадор: де дивитися стартовий матч ЧС-2022 4210
Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022 Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022 1896
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 100392
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 37401
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 8064
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 38054
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 1953
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 13979