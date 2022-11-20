Гравці збірної Катару у матчі-відкритті ЧС-2022 з Еквадором (0:2) мали бути конкурентоспроможними та дуже добре організованими.

Про це заявив наставник збірної Катару Фелікс Санчес Бас.

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"Ми провели цю гру певним чином, але у суперника були свої ідеї. Справа не в тому, що ми не хотіли атакувати. У суперника була своя зброя.

Якщо ми хочемо бути конкурентоспроможними, нам потрібно захищатися та бути дуже добре організованими. Ми хочемо бути ефективнішими, коли володіємо м’ячем", - сказав Бас.