Валенсія став 8 гравцем в історії, хто відзначився дублем у матчі-відкритті чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Дубль нападника зібрної Еквадору Еннера Валенсії дозволив його команді впевнено перемогти збірну Катару (2:0) в першому матчі чемпіонату світу-2022.

До цього лише 7 футболістів забивали два м'ячі матчах-відкриттях Мундіалей.

Усі дублі в матча-відкриттях чемпіонатів світу

1930. Франція - Мексика (4:1). Андре Мошіно (Франція) 1934. Швеція - Аргентина (3:2). Свен Йоханссон (Швеція) 1950. Бразилія - Мексика (4:0) Адемір (Бразилія) 1958. Швеція - Мексика (3:0). Агне Сімонссон (Швеція) 2006. Німеччина - Коста-Рика (4:2). Мирослав Клозе (Німеччина) 2014. Бразилія - Хорватія (3:1). Неймар (Бразилія) 2018. росія - Саудівська Аравія (5:0). денис черишев (росія) 2022. Катар - Еквадор (0:2). Еннер Валенсія (Еквадор)

Зазначимо, в усіх попередніх матчах-відкриттях крім дублю одного з гравців, були забиті ще голи. У матчі Катар - Еквадор крім двох голів Валенсії більше взяттів воріт не було. Нагадаємо, перший гол Валенсії скасувала напівавтоматична система VAR для визначення офсайдів

Голи Валенсії - ТУТ і ТУТ.